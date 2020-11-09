小米崔宝秋：长线投入、持续努力，才能保证用户安全

近日，MIDC·2020 小米开发者大会在北京举行。在大会首日，小米公布了一系列核心技术，其中包括移动端深度学习框架 MACE Micro、小爱同学 5.0 版本等。小米集团副总裁、技术委员会主席崔宝秋介绍，小爱同学 5.0 更主动，更聪明，更人文。

会后，针对小米的系列新品和发布，网易科技采访了小米集团副总裁、集团技术委员会主席、安全隐私委员会主席崔宝秋，分享在大数据时代，用户安全与技术创新之间的深层联系，同时针对小米未来的战略部署进行深度解读。同时接受采访的还有小米首席安全官、云平台部总经理陈洋，小米信息安全与隐私委员会副主席朱玲凤，小米信息安全与隐私委员会秘书长宋文宽，以及小米信息安全与隐私部负责人王书魁。

小爱同学 5.0 愿景：让 AI 更有温度

针对新发布的移动端深度学习框架 MACE Micro，崔宝秋介绍，MACE Micro 内置了全新引擎，主要针对产品提及较小的 AioT 设备进行智能化赋能，其具备功耗低等典型针对用户使用痛点的针对性解决方案，而 MACE Micro 发布背后的意义，将 AI 推理、AI 运算放在端上实现，同时，基于小米对于极致的技术追求，通过技术手段加强隐私保护，努力让用户对自己的数据更加具有知情权和控制权。

针对小爱同学 5.0，崔宝秋谈到，其发布代表了小米在未来产品和服务的整体方向—让 AI 有温度。崔宝秋表示，未来如何让 AI 有温度，也与用户安全隐私息息相关，其中，是指针对用户的安全和隐私进行保护，而贴心，则是让小爱同学真正了解用户需求。

此外，崔宝秋表示，小米的开源模式，不仅仅是针对代码的开源，而是将自身在安全技术领域的经验、规范、标准、流程等进行开源，从而达到与行业伙伴一起共建的目的。“小米希望通过自身的努力，来一起推动 IoT、物联网安全与隐私生态的快速蓬勃发展。”崔宝秋说到。

长线投入、持续努力，才能保证用户安全

今年 10 月，《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》公布，针对法律法规的不断完善，崔宝表示，针对用户数据安全和隐私保护的相关法律法规发布非常及时，作为行业参与者，小米感觉非常鼓舞人心。同时，崔宝秋强调，小米认为，针对用户数据安全和隐私的保护，一个公司、一个行业做的好，还远远不够，只有全部行业乃至整个社会对用户安全和隐私有了共同的认知、努力和发展，用户在使用产品和服务时才会真正放心。

崔宝秋谈到，此前，小米在用户数据安全和隐私领域做出过努力，起先一些合作伙伴并不理解小米针对安全和隐私制定高标准的意义所在，而随着法案发布，会有更多行业从业者和企业理解政府和用户需求，同时理解小米多年坚持的初衷，因此，所有行业都才将安全与隐私高度重视起来，因此，相关法律法规的发布与完善，也会促进企业用户安全保护意识的提升，从而带来革命性的转变。

崔宝秋表示，小米一直采用国际最高标准要求自己，在用户安全和隐私方面上，并不存在区分国内和国外用户的区别，也只有做到这一点，才能 “以不变应万变”。他表示，用户安全和隐私的意识提升、技术提升不能一蹴而就，法律法规、产品无时无刻不在变化，用户需求也如此，因此企业一定要做到长线投入，持续努力，才能确保用户数据的绝对安全。

三大隐私工具，解决网络攻击黑产

用户的常规认知中，网络安全威胁，包括了攻击网络、摄像头以及其他 IoT 设备，陈洋表示，出现网络攻击甚至 “黑产”现象，是由于早期许多厂商采用服务器的安全逻辑对 IoT 进行维护。同时，陈洋表示，网络攻击黑产一定走着利益驱动，而解决网络攻击黑产问题，其本质就是解决攻防问题。

陈洋谈到，网络攻击黑产的规模足够大，要将其彻底消灭，不一定完全使用技术手段，最重要的是将其获利链条斩断，同时增加网络攻击风险，而 MIUI 三大隐私功能，可以让存在攻击风险的应用浮出水面，当用户感知到风险隐患后，可通过投诉、法律法规监管等手段，倒逼应用厂商进行整改。

此外，针对在国内对于用户隐私安全相关法律法规不断完善的大环境下，技术创新边界的问题，朱玲凤表示，二者从始至终都是双生关系，从来都不是对抗关系，数据安全是数据运用和发展的基础，没有基础不可能发展，但是如果没有发展，光守住数据安全就是传统的安全，就是锁在密码箱里的安全，无论是企业，还是国家，都掌握不了下一个时代的发展，会被整个国际社会淘汰，这不符合整个人类社会发展的规律。