网络 “奔现师”火了

网上曾流行过这样一则笑话：

一位用户下单为女网友叫外卖，希望外卖小哥在送达时帮忙看一眼 “女网友”是否漂亮，表示事后会给外卖小哥发红包。当外卖送达时，小哥惊奇地发现开门取外卖的居然是一名膀大腰圆的女汉子，他十分同情下单的用户，告知对方后连红包也不收了。

在现实里，类似的情景真的有吗？

的确存在。而且，随着社畜和宅男（宅女）的流行，网络 “奔现师”的职业正在逐渐兴起……

“网络奔现师”还是私家侦探？

“我猜这都是小年轻们网聊、网恋，好奇之下想验证一下对方，是否为自己心中的理想型，我们举手之劳，也是为了好评，一般都不会拒绝的。”一位从业五年的外卖小哥透露，类似的 “要求”，有时一个月就能遇到一两次。

对于闪送、外卖小哥而言，相比平时将 “物品”送达收件用户手中的常态，这类发件人希望在送快餐或送快件时帮忙看一下收货方长相、身材、年龄情况，甚至当时心情如何的奇怪要求，也是一种乐趣。

有需求就会有市场。除了麻烦买卖小哥，近一段时间以来，网络上也开始出现了很多 “网络奔现师”。无论电商平台还是社区论坛，你都能发现 “网络奔现师”的踪影。懂懂笔记在几家主流电商及二手交易平台上，找到了几十条声称可以提供 “代考察”、“代奔现”的 “网络奔现师”信息，其中一位 “网络奔现师”描述了自己对于这份工作的理解和实践。

“我在济南市区住，如果市内代考察（网友）的话，收费是一趟 120 元，如果山东省内还要预付（通勤）费用，也只能周末出发去考察的。”这位网名为 “柠檬”的 “奔现师”告诉懂懂笔记，他并非专职做 “代考察”、“代奔现”业务的，只是闲暇时间去客串。

他的本职工作是当地一家小公司的市场策划，由于在电商平台上看到大量 “网络奔现师”出现，因此也想利用工作之余，尝试帮助年轻的网友 “考察”、“奔现”，借此赚赚外快，“只要下单，我就会帮你想办法相一相对方的长相如何，避免真的奔现时突然踩坑，哈哈。”

当被问及如何才能合理地、毫无违和感地 “观察”奔现目标，柠檬表示：最长见的方式，便是送闪送、送礼物了。例如，买家线上联系网友后称要送对方一份外卖，或是一份礼物，取得了对方住家或公司地址后，再把任务派给 “网络奔现师”。

“我会先去打包食物或购买礼物，根据地址给收件人送过去，送达的时候先看长相，甚至还可以帮忙拍几张照片。”柠檬强调，打包食物、购买礼品的费用，同样为买家承担，“可惜呀，现在‘秋天第一杯奶茶’过气了，不然这会是最好的考察理由。”

至于是否有 “零成本”的考察方式，柠檬表示可以操作但成功率不高。如果买家不想花费购物或购餐成本，做法就是先了解到所认识网友的工作单位，对方的大致体貌或当天的穿着打扮及下班时间，把这些细节发给 “奔现师”，“奔现师”会赶在网友下班时间前达到单位附近，在公司门口或者电梯间蹲点考察。

这类任务的难度，是要寻找衣着、打扮类似的对象，拍照发给买家。相比送餐、送礼有明确的目标对象，蹲点考察的成功率难有保障，“再说了，都已经计划奔现了，我还是建议不要太抠门，点一份下午茶，买束鲜花也不是很贵嘛。”

除柠檬之外，懂懂笔记也联系到了其它几位 “网络奔现师”，其中有专职也有兼职的，大家提供的服务类型基本大同小异：在本地考察的费用介乎 100~300 元之间，省内差旅，礼物费用等，皆由下单的买家负担。

目前来看，“网络奔现师”们大多仍是兼职为主，对此柠檬解释道，“代奔现”、“待考察”市场需求、收入都暂不足以让 “奔现师”成为一门新兴的职业，“但我相信（网络奔现师）会流行开的，只是时间问题罢了。”

那么，究竟谁在花钱寻找 “网络奔现师”，面基需要这么大费周章吗？

95 后最爱 “奔现”也怕踩坑

“现在的小年轻玩社交网络，都害怕浪费自己的时间。”

柠檬告诉懂懂笔记，他从九月份月开始做 “奔现师”业务，目前自己的电商店铺里已完成评价的订单将近 20 单，而且几乎都是好评，“平均每个月大概能有 7 单，下单的用户基本上都是 95 后或 00 后的小年轻。”

在他看来，由于 95 后、00 后网友大都比较宅，性格偏内向，因此常常是通过互联网、社交网络交友，包括寻找恋爱的对象。而他们最大的担忧，则是踩坑。

据酷鹅用户研究所发布的一份洞察报告显示：95 后上网主要诉求是聊天社交、玩游戏、影音娱乐。其中聊天社交占了 85%，陌生社交应用占比突出。大量 95 后通过陌生社交应用扩大自己的人脉圈子，甚至是网恋。

但互联网的一切都是虚拟的，想要深入了解对方的话，就必须筹划 “奔现”。

根据探探联合中国社科院所发布的《95 后社交观念与社交关系调查报告》显示，近六成年轻用户选择通过社交平台来寻找未来的 “另一半”。对于线上聊得融洽的网友，48.6% 的用户表示有线下见面即 “奔现”的需要。

“网络可以打破地域限制拓宽人脉圈，甚至找到另一半，但事先也很难清楚地知道对象是否真实，一个不小心奔现就容易踩坑，甚至上当受骗。”柠檬强调，这时如果让 “网络奔现师”帮忙先看一下 “奔现”的对象，确定对方的长相、相关信息是否真实，就能降低可能面临的尴尬或者风险。

这种心情可以理解。在滤镜、变声应用软件的加持下，网聊时对方的声音、形象不见得都是真实的，为了避免 “奔现”对象从 “小姐姐”变成 “抠脚大叔”，“高富帅”变成 “穷屌丝”，甚至是奔现时发现对方是自己的老师或者领导，95 后网友会选择让 “奔现师”先行考察，再决定是否赴约。

“95 后在给网恋对象买较为贵重的礼物前，也会希望先看看对方的容貌气质是否值得投入，此时就会找奔现师帮忙考察，如果差距太大就会弃坑。”柠檬认为，“奔现师”的作用还是很大的，毕竟他在实际的考察过程中，有过半下单买家表示实际考察结果与自己的 “想象”落差巨大。

甚至有一位下单买家要考察的 “女网友”，实际上真的是一位满脸胡茬的中年大叔，当时这位用户已经决定要给 “女网友”购买新款苹果手机，希望 “奔现”前先打动对方，“所以说，网络奔现师的工作我觉得蛮有意义的，防止部分用户网恋被骗，有线下的奔现师也能赚点儿零花钱。”

显然，“网络奔现师”存在的价值，在于帮助 “奔现”的年轻人 “排雷”，通过考察避免奔现过程中 “踩坑”。那么，除了帮用户考察网友之外，“网络奔现师”还有哪些有趣的服务内容？

合则帮成，不合帮分

在好几位 “网络奔现师”提供的服务内容里，懂懂笔记看到他们除了提供代考察网友的服务外，还赫然标注了一句：“对象合适我帮你成，对象不合适我帮你分。”

一位奔现师 “帅气的柯南”告诉懂懂笔记，无论是帮忙 “分手”还是协助双方 “在一起”，都是 “奔现师”的附加业务，如果 “奔现师”考察网恋对象之后，下单用户觉得对方不合适，“奔现师”还可能要去为用户提供有偿的 “分手服务”。

“如果看着合适，想进一步发展的话，也可以给（用户）恋爱建议，加速发展。”“帅气的柯南”表示，类似的咨询订单自己暂时没有接触过，但根据同行所标称的收费，分手以及相恋过程的咨询及服务费用，大约在 300~500 元之间。

部分 “奔现师”宣称，无法成功脱身或无法成功相恋的话，可以全额退款。

当聊及如果 “奔现”对象合适，是否可以帮忙提供恋爱咨询时，“帅气的柯南”连忙表示没有任何问题。但在懂懂笔记的追问下他也承认，自己也没有丰富的婚恋经验，只能凭借感觉。

“怎么说呢，大家都是男人嘛，给你支支招还是可以的，不一定非要有经验嘛。”“帅气的柯南”甚至表示，恋爱 “支招”可以作为奔现的增值服务，不会另外收取费用，“权当试水吧，我还是非常希望做一单的。”

除了恋爱咨询之外，懂懂笔记还发现，部分 “网络奔现师”的业务介绍页面当中还强调，自己的长相、气质和身高，如尚可、中等偏上、身材高大等，难道代用户考察网友，还需要颜值不成？

对此，柠檬则透露，“颜值涉及的是新的增值功能，这才是真实的代奔现业务。”

“有用户约网友奔现，但对自己的长相颜值气质缺乏信心，所以会让奔现师代为赴约。”也就是说，约 “奔现”的是用户，但是见网友的则是颜值气质尚可的 “奔现师”。那么问题就来了：用户这么做对自己有什么好处？

柠檬解释，有网友 “奔现”欲望强烈，认为 “奔现”是关系进入下一步发展的前提，可又害怕自己的颜值低，“奔现”之后无法维系这一段网恋关系，因此只能请（气质颜值更好的）奔现师代劳，至少能延长一段时间网联关系。

“至于我这长相就算了，要是代为奔现指不定就会搞砸了，只能帮忙做考察。”柠檬告诉懂懂笔记，真实 “代奔现”业务一般只有颜值气质俱佳的 “网络奔现师”在做，而且收费也看 “奔现”结果而定，如果能成功维系网恋关系的话，收费可达千元。

【结束语】

前有 “小三劝退师”，现有 “网络奔现师”，当这些看似魔幻的职业真实出现之后，不禁令人感叹网络世界无奇不有，商机层出不穷。

正像一些 “网络奔现师”描述的那样，如今的 95 后小年轻偏爱网恋，也乐于 “奔现”，这才导致网友见面 “踩坑”的事件时有发生。而 “网络奔现师”的诞生，从侧面反映出了 95 后用户的社交习惯、恋爱理念，他们在网路社交过程中又爱又怕的不安情绪，正在催生一些新的社交服务。至于曾经的 “婚恋中介”，是不是将要面临淘汰的危险了？