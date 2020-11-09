天猫双 11 美食冲饮狂欢预告：11 日 0 点疯抢前 1 小时 / 前 N 件优惠

IT之家11月9日消息 天猫双11狂欢巅峰狂促将于11日开始，除了常规的预售定金膨胀外，0点开启的限时疯抢等活动也是必抢的真优惠，辣品为大家搜罗了此类实惠活动店铺，抢到就是赚到，快加购物车吧！
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1、休闲零食
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|百草味旗舰店
|百万份爆款买一送一、专区满300减200
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|加购抢券享5折、送5部iPhone 12 Pro
|良品铺子旗舰店
|加购抢0.01元秒杀、专区满300减180
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|叠券满300至高减90
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|叠券满300减70、专区满300减210
|老街口旗舰店
|叠券满300减110、专区69元任选10件
|周黑鸭食品旗舰店
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|洽洽食品官方旗舰店
|叠券满300减110、专区69元任选10件
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|零趣食品旗舰店
|爆款买一送一、零食低至4.9元整箱
|卜珂巧克力旗舰店
|专区前N件半价、第二件1元、买二送二等
|盐津铺子食品旗舰店
|爆款第二件1元、专区满300减200
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|初吉食品旗舰店
|前1小时抢爆款5折、叠券满300减60
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2、健康乳饮冰
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|特仑苏旗舰店
|抢第二件5折、新会员专享狂减70
|蒙牛旗舰店
|入会叠券满300减60、全场低至5折起
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|前2小时不止5折、抽2名锦鲤免费喝10年
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|入会叠券满300减100
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|秒杀抢券满199减100、赢千元扫地机器人
|光明乳业官方旗舰店
|抢第二件0元、新会员满300减50
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|秒杀抢券满199减50、每满300减40
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|叠券满300减55、限时2件9折
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|anchor安佳官方旗舰店
|秒杀抢券满199减50、预售加购有礼
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|元気森林旗舰店
|抢先加购限时5折、叠券满300减50
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3、粮油速食
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|长寿花旗舰店
|前2小时5折、下单立减10元、2件9折等专区
|福临门旗舰店
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|部分商品满300减40
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|五常大米5斤1元秒杀、叠券满300减60
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|特惠全场5折起、秒杀抢券满199减50
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|限时拍1得2、第二件半价、前1小时5折/8折等
|康师傅官方旗舰店
|叠券满300减50、专区整点限量疯抢
|拉面说旗舰店
|秒杀抢券满199减100、前2小时2件85折
|阿宽旗舰店
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|思念食品官方旗舰店
|全场低至5折起、叠券满688减300/满388减160
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|全店满300减70、分享领券满300减90
|雄丰食品旗舰店
|爆款前2小时特惠、107元任选3件
|乌江旗舰店
|秒杀抢券满199减50、叠券满300减60
|好欢螺旗舰店
|前4小时付款赢全年螺蛳粉、9元购限定福袋
|螺霸王食品旗舰店
前2小时第二件半价、加购领券满199减20
|李子柒旗舰店
|抢前2小时爆款第二件0元、叠券满300减60
4、冲饮茶叶
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|五谷磨房官方旗舰店
|叠券满300减60、前1小时5折狂欢
|王饱饱旗舰店
|0点抢爆款0元购、叠券满300减65
|欧扎克旗舰店
|前1111名抢0元10包、送1部iPhone 12
|Dolce Gusto官方旗舰店
|入会抢100元会员券
|馥益堂旗舰店
|秒杀抢券满999减100、专区2件8折
|天福茗茶旗舰店
|全场低至5折、门店同款券后7.5折
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|爆款买一送一、会员叠券满499减70/满999减180
|品品香茶叶旗舰店
|全场低至5折、叠券满2400减440/满1600减280
|元正正山堂旗舰店
|专区前1小时5折/前2小时第二件半价、129元任选3件
|澜沧古茶叶旗舰店
|爆款5折、叠券满5880减1160、满40元送陈皮丹珠
|星巴克家享咖啡旗舰店
|入会享95元礼券、每满300减40
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