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天猫双 11 美食冲饮狂欢预告：11 日 0 点疯抢前 1 小时 / 前 N 件优惠

2020/11/9 19:02:57 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家11月9日消息 天猫双11狂欢巅峰狂促将于11日开始，除了常规的预售定金膨胀外，0点开启的限时疯抢等活动也是必抢的真优惠，辣品为大家搜罗了此类实惠活动店铺，抢到就是赚到，快加购物车吧！

• 天猫双11内购清单：点此前往。食品/运动户外已更新11日0点秒杀单品。

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1、休闲零食

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百草味旗舰店百万份爆款买一送一、专区满300减200
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良品铺子旗舰店加购抢0.01元秒杀、专区满300减180
比比赞旗舰店爆款买一送一
欧贝拉旗舰店限量爆款买一送一
费列罗官方旗舰店叠券满300至高减90
好想你官方旗舰店叠券满300减70、专区满300减210
老街口旗舰店叠券满300减110、专区69元任选10件
周黑鸭食品旗舰店叠券满300减70、专区88元任选5件
洽洽食品官方旗舰店叠券满300减110、专区69元任选10件
其妙旗舰店爆款买一送一、专区69元任选10件
零趣食品旗舰店爆款买一送一、零食低至4.9元整箱
卜珂巧克力旗舰店专区前N件半价、第二件1元、买二送二等
盐津铺子食品旗舰店爆款第二件1元、专区满300减200
沃隆旗舰店限量抢买一送一、专区满300减200
初吉食品旗舰店前1小时抢爆款5折、叠券满300减60
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Calbee海外旗舰店加购送30元大额券、会员领券享满300减50
大白兔官方旗舰店每满300减50
徐福记官方旗舰店前2小时抢买一送一、叠券满300减100
五芳斋官方旗舰店爆款满188减100、秒杀抢券199减100
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稻香村食品旗舰店叠券满300减110、59元抱走一大箱
知味观官方旗舰店叠券满300减110、99元抱走一大箱

2、健康乳饮冰

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特仑苏旗舰店抢第二件5折、新会员专享狂减70
蒙牛旗舰店入会叠券满300减60、全场低至5折起
认养一头牛旗舰店前2小时不止5折、抽2名锦鲤免费喝10年
金典旗舰店入会叠券满300减100
伊利旗舰店秒杀抢券满199减100、赢千元扫地机器人
光明乳业官方旗舰店抢第二件0元、新会员满300减50
三元食品旗舰店秒杀抢券满199减50、每满300减40
德亚旗舰店叠券满300减55、限时2件9折
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anchor安佳官方旗舰店秒杀抢券满199减50、预售加购有礼
原始黄金旗舰店前2小时付款抢好礼、爆款买2罐送1罐
元気森林旗舰店抢先加购限时5折、叠券满300减50
农夫山泉官方旗舰店叠券满300减50、送1部iPhone 12+2台iPad
钟薛高旗舰店叠券满300减70、爆款下单加送1片
哈根达斯旗舰店叠券满300减60、折上再享9.5折
君乐宝旗舰店买6不止送6+6、加购抢50元猫超卡
vitasoy维他奶旗舰店秒杀抢券满199减50、叠券满300减100
康师傅饮品旗舰店全场满300减140、秒杀抢券满199减100
星巴克即饮咖啡旗舰店抢爆款买一送一、每满300减40
天喔旗舰店抢万份爆款半价、叠券满300减50

3、粮油速食

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长寿花旗舰店前2小时5折、下单立减10元、2件9折等专区
福临门旗舰店叠券满300减65、关注店铺享9.9元秒杀
圣上壹品食品旗舰店爆款前1小时8折、前5分钟买一送一
好人家食品旗舰店真5折最高满199减100、叠券满300减90
鲁花官方旗舰店部分商品满300减40
金龙鱼官方旗舰店抢买一送一、秒杀抢券满199减50
十月稻田旗舰店五常大米5斤1元秒杀、叠券满300减60
海天官方旗舰店抢第二件0元、叠券满300减80
有你一面旗舰店特惠全场5折起、秒杀抢券满199减50
统一官方旗舰店限时拍1得2、第二件半价、前1小时5折/8折等
康师傅官方旗舰店叠券满300减50、专区整点限量疯抢
拉面说旗舰店秒杀抢券满199减100、前2小时2件85折
阿宽旗舰店爆款前2小时8折、满199送泡面碗
思念食品官方旗舰店全场低至5折起、叠券满688减300/满388减160
三全食品官方旗舰店全店满300减70、分享领券满300减90
雄丰食品旗舰店爆款前2小时特惠、107元任选3件
乌江旗舰店秒杀抢券满199减50、叠券满300减60
好欢螺旗舰店前4小时付款赢全年螺蛳粉、9元购限定福袋
螺霸王食品旗舰店

前2小时第二件半价、加购领券满199减20

李子柒旗舰店抢前2小时爆款第二件0元、叠券满300减60

4、冲饮茶叶

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五谷磨房官方旗舰店
叠券满300减60、前1小时5折狂欢
王饱饱旗舰店0点抢爆款0元购、叠券满300减65
欧扎克旗舰店前1111名抢0元10包、送1部iPhone 12
Dolce Gusto官方旗舰店入会抢100元会员券
馥益堂旗舰店秒杀抢券满999减100、专区2件8折
天福茗茶旗舰店全场低至5折、门店同款券后7.5折
中茶旗舰店爆款买一送一、会员叠券满499减70/满999减180
品品香茶叶旗舰店全场低至5折、叠券满2400减440/满1600减280
元正正山堂旗舰店专区前1小时5折/前2小时第二件半价、129元任选3件
澜沧古茶叶旗舰店爆款5折、叠券满5880减1160、满40元送陈皮丹珠
星巴克家享咖啡旗舰店入会享95元礼券、每满300减40
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