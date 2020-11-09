攀升双十一促销预热中，i7 10700F+RTX2060 到手价 5288 元

IT之家 11 月 9 日消息 攀升今日开启了一轮双十一大促前的预热活动，包括多款热度较高的电竞主机，券后优惠幅度较大，以下面四款举例。

攀升游戏电脑主机搭载 AMD 锐龙 5 2600 处理器，配备英伟达 GTX1650 独立显卡，拥有 8GB 内存，提供 240GB 固态硬盘，支持加价升级。该机目前到手价 2488 元。

攀升 AMD锐龙R5 2600/GTX1650

另一款攀升游戏台式电脑主机搭载英特尔九代酷睿 i5 9400F 处理器，可升级为 10400F 处理器，配备 GTX1650 独立显卡，采用 8GB 内存和 180GB 英特尔固态硬盘。目前该主机券后到手价 2799 元。

攀升 intel酷睿i5 9400F/10400F/GTX1650

第三款攀升战境游戏电脑搭载了英特尔十代酷睿 i5 10400F 处理器，配备英伟达 GTX1660Super 显卡，采用微星 B460 主板，拥有 8GB 内存和 240GB 的固态硬盘。IT之家知悉，该机目前券后到手价为 3888 元。

攀升战境 i5 10400F/GTX1660S

最后一款攀升组装机搭载了英特尔 i7 10700F 处理器，采用华硕 B460 主板和英伟达 RTX2060 独立显卡，配备 16GB 内存和 240GB 固态硬盘。目前该机在京东商城折后价为 5288 元，有喜欢的小伙伴可前往商品界面查看能多内容。

攀升 i7 10700F/华硕B460/RTX2060