小米叶航军：手机 + AIoT 是人工智能最大落地场景

11 月 9 日，MIDC·2020 小米开发者大会于 11 月 5 日 - 7 日举行，小米发布小爱同学 5.0、移动端深度学习框架 MACE Micro 在内的多款 AIoT 相关产品，会后，小米集团人工智能部总经理、AIoT 战略委员会副主席叶航军、小米人工智能部 AI 实验室主任、NLP 首席科学家王斌，以及小米人工智能部副总经理王刚等接受了网易科技采访，分享小米手机 + AIoT 战略最新技术研发进展。

小爱同学：希望降低用户使用门槛

本次大会上，小米将小爱同学由此前的语音助理定位，升级为智能生活助理，对于此，叶航军表示，由于小米在今年 8 月公布了全新战略：手机 + AIoT 构建智能生活，从战略角度，这是公司的新战略，小爱同学定位的升级，也是为了配合手机 + AIoT 构建智能生活的整体战略。

王刚谈到，小爱同学的产品初衷，就是希望降低用户使用产品的门槛，由于时下智能设备种类和数量繁多，使用智能设备，可能会变成用户的一种负担。小爱同学作为智能设备硬件设备之上的软件能力，可以让智能设备的使用更简单、更便利。次此升级中，全场景智能协同的核心就是，无论智能设备的种类有多复杂，用户只需通过小爱同学的语音交互，就可以帮助用户将设备背后所有复杂逻辑简化。

需不断突破行业难点

王刚介绍，目前针对小爱同学本身的研发和突破方向，依然聚焦在其基本功能层面，包括唤醒、语音识别以及对用户的自然语义的理解等等，同时会对几部分功能不断深入和细化，例如与用户直接交互的声音，是不是更自然、更有情感，另外，需要不断突破误唤醒等一系列行业难点。

此外，王刚表示，小爱同学 5.0 包含了几大主要功能，包括：全场景协同，主动对话提醒，定制化情感声音，多模态融合交互，以及智能生活助手。其中，绝大部分功能都会陆续下放所有内置小爱同学的设备上。而由于其中一些功能需要一定时间和精力去做适配，因此，从今年年底开始，会陆续针对不同设备进行下放。

手机 + AIoT 是人工智能最大落地场景

叶航军介绍，目前小米 AI 部门分为两部分，一个部分是以小爱同学为代表的 AI 产品的研发，另外一个部分则是 AI 实验室。

叶航军表示，从与业务部门配合层面，由于小爱本身具备用户可见的产品形态，会相对清晰，其中包括手机、音箱和电视等几大设备，其次还有 AIoT 的设备，包括智能手表、手环等。其中 AI 部门提供 SDK，不同的设备团队会与 AI 团队探讨产品规划，之后通过技术和产品评估，以及业务部门的特殊产需求，进行 AI 功能的优化。而 AI 实验室，则主要负责视觉、语音、声学、自然语言理解、机器学习等功能的研发升级，相对并不可见。

此外，叶航军表示，手机 + AIoT 是人工智能落地的最大场景，而通过对于场景数据的长期积累，便会形成企业 AI 技术的核心优势，此外，算法和 AI 人才的储备，也是保持 AI 领先优势的必要因素。