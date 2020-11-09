攀升战境 S5 电竞主机大促：10 代 i5+GTX1650，到手价 3399 元

IT之家11月9日消息 攀升战境 S5 系列电竞主机开启双 11 特惠促销，10 代 i5+GTX1650 主流配置，前 1 小时享 95 折优惠，到手价仅 3399 元。

IT之家了解到，战境 S5 电竞主机主要有以下三个配置：

标准版配置 1：i5-10400F+GTX 1650+16GB+480GB

增强版配置 2：i5-10400F+GTX 1660+16GB+480GB

高配版配置 3：i5-10600KF+GTX 1660 Super +16GB+500GB

三个配置的优惠价格如下：

战境 S5 电竞主机的机箱采用了前部双进风通道设计，顶部采用全孔网式透气。在设计方面，这款白色机箱可安装 8 个风扇。

机箱的尺寸为 430*217*500mm，前面板有 USB 3.0 和 2.0 接口，后置显示接口包括 DP、HDMI 和 DVI 接口。战境 S5 电竞主机全新采用了 B460M-P 高规格主板，显卡来自一线品牌，内存均为 16GB DDR4-2666 双通道。

攀升战境 S5 的促销活动将于 11 月 11 日 00:00 开始，限时 3399 元起，感兴趣的小伙伴可以关注一下。