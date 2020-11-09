GitHub 被黑，不明人士冒充 CEO 泄露其机密源代码：或与 YouTube-dl 封杀事件有关

YouTube-dl事件刚刚过去不久，GitHub又登上了Hacker News榜首。

原因是其源代码被全部泄露！

从开发者Resynth 发表的一篇博客中了解到，在一个向 GitHub 官方 DMCA 仓库提交的可疑 Commit 中，一名不明身份人员利用 GitHub 应用程序中的bug 假冒GitHub CEO 奈特·弗里德曼 （Nat Friedman）上传了机密源代码。

泄露文件已被全部删除

GitHub想必大家都非常熟悉，它是一个大型代码存储库，主要为企业和开发人员提供托管项目和服务代码。苹果，亚马逊，谷歌，Facebook以及其他许多大型科技公司都是其主要客户。同时，GitHub已托管超过1亿个存储库，为4000万开发人员提供资源支持。

因此，此泄露事件一出便迅速冲上了Hacker News热搜，不少开发者表示为GitHub平台的安全性感到担忧。



对此，GitHub CEO Friedman本人则第一时间在热帖下做出了解释。他表示，

GitHub没有被黑客入侵，被泄露的是部分GitHub Enterprise Server源代码。二者虽然共享大量代码，但GitHub主要是由Ruby编写，还是有很大差异的。

另外，这一事件的起因是几个月前，开发人员无意间将企业服务器源代码的未脱敏/混淆的 tarball 交付给了一些客户造成的。我们正在全力修复平台Bug，防止未经授权的不明人士通过伪造身份随意盗用、修改他人项目。

最后，Friedman为了安抚用户甚至还吟了首勃朗宁的诗：一切都很好，情况也很正常，云雀展翅飞翔，蜗牛在荆棘上爬动，世上一切顺当！

不过，开发者们对此回应并不买账。从他们的吐槽来看，Github代码管理系统早已存在多项Bug，比如提交代码时，Git不会对用户身份进行核验。这一点会给源代码带来极大的安全风险，但GitHub平台对此从未重视过。

另外，有人表示正是利用这一缺陷，不明人士才得以冒充Friedman身份发布了机密代码。

源代码管理器Git存在Bug

Git，是Github用来托管源代码的分布式版本管理系统，简单来说，就是源代码管理器。

它的设计存在一种明显的缺陷，即没有为防止其他用户盗用提供太多的保护。具体来说，Git 上传代码文件的过程，类似于发送电子邮件。用户可以在user.name和user.email字段中输入任何信息。这一过程中，如果两个字段之间不采用GPG密钥关联，系统就不会核查它的指定来源，那么信息造假会变得非常容易。

上述不明人士顺利提交成功，显然是Friedman没为相关字段建立GPG（General Planning Group）密钥。

那么，在绕过这层限制后，不明人士又是如何提交至存储库，同时又不损害实际存在账户的？据了解，将提交内容上传到Git存储库会得到一个散列，可用于查找树。GitHub是Web应用程序的一部分，提供了对浏览器中底层Git结构的访问权限，因此，它可以将Git存储库的所有分支存储在一个单独的底层存储库中，尽管通常不会在URL结构中显示这种方式。

为了假冒别人的账户，不明人士首先需要克隆一个DMCA储存库。在扩展到存储库之后，再提交泄漏源代码，并伪造成Friedman的姓名和电子邮件地址。这个过程Fork存储库可能会出现错误，换句话说，URL可能依然指向假冒者真正的用户名和账户。

但在底层Git上，父级和Fork都是同一个存储库的一部分，这将允许假冒者创建一个URL，该URL可以在主存储库中提交，而不是在Fork中。

因此，假冒者从https://github.com/github/dmca开始，将tree/$hash追加到末尾，其中$hash是攻击者自己的fork提交的散列值。



结果假冒者得以代替Friedman使用了一个URL在GitHub上提交了自己的机密代码。

值得一提的是，除了代码安全性的担忧之外，这件事也再度引起了开发者们对GitHub开源态度的关注。长久以来，GitHub 一直因为未公开源代码而饱受诟病，而恰好前几日，GitHub再度因封杀视频神器YouTube-dl而陷入舆论风波。

据了解，此次泄露事件的发生，很可能是这位不知名开发者对封杀YouTube-dl一事的报复。



或许与下架YouTube-dl有关



上个月，在美国唱片业协会（RIAA）的要求下，GitHub 封禁了7.5万Star的热门开源项目 YouTube-dl。

当时RIAA其给出的理由是，YouTube-dl其违反了DMCA的反规避条款：

此源代码的明确目的是：1）规避 YouTube 等授权流媒体服务所使用的技术保护措施；2）未经授权复制和分发会员公司拥有的音乐视频和音频。3）除YouTube外，该源代码在 GitHub上支持更多网站下载视频。

但GitHub将YouTube-dl下架，却激怒了开发者们，他们在GitHub上复制并上传了大量代码副本，以此对该下架行为表示抗议。目前在GitHub上搜索YouTube-dl，相关结果高达4108个。

后来，GitHub公司法律团队不得不发出最新警告，称如果继续发布代码副本，可能会对其进行封号处理。

请注意，在未遵循流程的情况下重新发布YouTube-dl代码副本是违反GitHub平台DMCA政策和服务条款的。如果您在明知违反服务条款的情况下，继续向该存储库提交或发布相关内容，我们会将其删除，并可能中止对您帐户的访问权限。

虽然造成此次泄露事件的不知名人士并未对此事公开表态，但有人猜测称可能是他对GitHub下架该项目的报复。

另外，在Friedman回应泄露事件的帖子下可以看到，不少网友对GitHub因DMCA协议而下架YouTube-dl表示不满。

还有一位用户表示，GitHub之所以这样做，很可能是因为微软是RIAA的成员。他说，DMCA 所要求的下架不是让代码版权所有者本身下架，GitHub作为一家倡导开源的独立公司，它不需要遵守RIAA的非法请求。

可以看出，网友们的不满显示是因为封禁一事与GitHub最初的开源初衷背道而驰。

GitHub开源精神惹争议



2018年，微软以75亿美元的价格收购GitHub。新任 CEO Nat Friedman 曾表示：GitHub 将始终坚持开发者优先并独立运营。

Resynth在博客中也表示：微软一再强调致力于开源，这一点我们从很多商业广告中经常可以看到，它的目的是让微软出于开源发展的最前沿。

但现在来看，微软似乎并没有做到承诺的那样。而且YouTube-dl也只是最近发生的一例而已。事实上，GitHub因将其源代码保密的问题已经在业内广受批评。

另外，Resynth也提醒称，这次事件也不得不让人们担心 GitHub 源代码的安全性。因为闭源应用程序执行的是“隐蔽式安全 (Security By Obscurity)”，即源代码是隐藏的，目的是降低安全风险。如果 GitHub 真的公开源代码，很可能会损害其整体的安全性。