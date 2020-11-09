618 至双 11 期间，电商主播平均薪资 10636 元：七成主播只跳槽不转行

11 月 9 日消息，根据招聘平台 BOSS 直聘发布的《2020 电商主播求职状况调研报告》（以下简称 “报告”）显示，从 618 到双十一期间，电商主播的平均招聘月薪为 10636 元，同比涨幅只有 0.6%。

不过，在平均薪资基本不变的情况下，电商主播岗位对人才的吸引力激增，期望从事电商主播岗位的求职者较去年同期增长 110.7%。调研数据显示，47.6% 的达人主播全网粉丝不足 1 万，9.5% 的达人主播粉丝量超过 10 万，达人主播仅占电商直播的 22.2%。

同时，近 8 成意向求职者都具有电商直播行业 / 电商主播的相关经验，而企业也更倾向于招募有过 “带货”经验的人才。从薪资分布情况来看，主播的收入两极分化极为明显，主播月收入主要集中在 8000-15000 元的范围内，月收入不足 5000 元的人数多于月薪超过 3 万的人数。

报告显示，电商主播跳槽频率较为频繁，58.2% 的电商主播在职时间不满一年，一份工作平均在职 6 到 8 个月就会跳槽。对薪资待遇不满意，成为电商主播的主要离职原因。

数据称，近三成的电商主播觉得 “付出与回报不成正比”，并且考虑到经常昼伏夜出，自身的健康情况可能会受到影响。尽管如此，74.1% 的电商主播仍然看好直播电商的行业发展前景，针对 “未来是否考虑会换行”的问题，他们选择跳槽转岗，但不转行。

报告指出，近四成的意向求职者选择电商主播的原因为自身形象和气质贴合岗位需求。而有电商直播行业相关经验意向求职者中，超过七成认为 “能说会道，懂销售技巧”较为重要。并且，二者均认为 “颜值”不是电商主播的必备条件，对带货效率帮助不大。

另外，超过半数意向求职者认为自己转行是迟早的事。一位计划从事电商主播的求职者坦言：“如果自己没有成为头部主播，自身又缺乏过硬的技能，未来转型或跨行可能会非常困难。”

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