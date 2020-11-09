DXOMARK：本周公布苹果 iPhone 12 Pro 相机评测分数

IT之家11月9日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 已经于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

今天，DXOMARK官方Twitter、DXOMARK中文微博宣布，本周DXOMARK将陆续发布新的iPhone评测，敬请期待! 海报中展示的是iPhone 12 Pro系列手机。

近期，DXOMARK 更新了手机摄像头拍照测试标准，增加了摄像头预览的图像质量测试，因为摄像头预览是对图像质量的第一印象，对图像结果也有很大的影响，同时也关系着所说的“可信度”。目前Apple iPhone 11 Pro Max相机分数124分，排名第9位。

IT之家报道，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，iPhone 12 mini采用5.4英寸屏幕，iPhone 12 Pro Max采用6.7英寸屏幕，搭载 A14 仿生芯片，采用超瓷晶面板，拥有 4 倍抗跌落能力，在 6 米深的水下停留时间最长可达 30 分钟，同时兼容 MagSafe 磁吸配件和无线充电器。



此外，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。

iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。其激光雷达扫描仪可实现夜间模式人像、低光环境中更快速的自动对焦，以及更出色的增强现实体验。

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