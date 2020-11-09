电子科技大学太赫兹通信开创者李少谦：“全球首颗 6G 试验卫星”说法完全错误

IT之家11月9日消息 11月6日 11 时 19 分，我国在太原卫星发射中心用长征六号运载火箭，成功将 NewSat9-18 卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。此次任务还搭载发射了电子科技大学号卫星（星时代 - 12 / 天雁 05）、北航空事卫星一号和八一 03 星。

IT之家获悉，电子科技大学随后发文庆祝，号称是全世界首颗发射成功的 6G 试验卫星，也是电子科技大学建校以来首次以校名命名的卫星。

▲此前电子科技大学官网图片

据四川在线报道，这颗卫星和6G到底有什么关系? 为什么要搭载太赫兹通信上天? 我们离6G到底有多远?带来对电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任、电子科技大学太赫兹通信的开创者、中国移动通信的著名专家李少谦教授的采访。

记者问，为什么这颗卫星被称为“全球首颗6G试验卫星”？

李少谦表示：

这是完全错误的说法。实际上，这仅是一次太赫兹通信设备在卫星上的适应性试验。太赫兹通信未来应用有两大场景，一是地面大容量通信，有可能用于6G;二是卫星与卫星、星与地之间的空间大容量通信。我们研制的设备在地面做实验和应用很容易，但将来要用到了卫星上，就必须在卫星上做实验。卫星上的设备受体积、重量、功率的限制，受太空环境的影响，太赫兹通信设备能否适应卫星搭载?能不能在卫星上正常工作?都需要上星实验。这次电子科大发射的卫星，搭载了多个学校科研实验装置，太赫兹通信仅是其中的一种。太赫兹通信将来要在空间应用，需要经过许多次实验，这次仅是非常初步的适应性实验。

记者又问：那这次实验和6G有什么关系?

李少谦表示：这次实验与6G没什么关系。6G是全球第六代移动通信技术的简称，是2030年以后用的新一代技术。现全球科学家对6G的研究还处于前期需求分析，概念定义，潜在技术研究阶段。预计到2023年左右才能明确什么是6G，6G将采用什么技术。有许多新技术可能会在6G中用，比如太赫兹通信、天地一体化通信、可见光通信、人工智能在通信中的应用等等。因此，太赫兹通信不能代表6G，现阶段只是6G潜在的、非常重要的备选技术之一，有可能用于6G地面大容量信息的传输。

李少谦表示，电子科技大学2005年就开始研究太赫兹科学技术，经过十余年的努力，研制了太赫兹通信的核心器件和系统，解决了小型化、低功耗、长距离的难点，在国内处于领先水平。这次搭载的太赫兹通信设备仅重1.3公斤，功耗30W，体积比笔记本电脑还小，成功地搭载到卫星上。这是我国航天领域太赫兹空间通信设备的首次卫星搭载实验，为未来太赫兹通信的空间应用奠定了基础。

李少谦表示，