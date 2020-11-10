iOS App 支持在 Mac 运行，苹果这黑科技能否撼动微软

苹果早前宣布，将会在当地时间 11 月 10 日（北京时间 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这是苹果在本年度秋季举行的第三次发布会，这种阵仗在往年并不常见。关于这次发布会的内容，可谓众说纷纭，不少观点认为这应该和新的 Mac 电脑有关。

现在，App Store 上似乎透露出发布会的蛛丝马迹了！据悉，当前 App Store 上，已经有大量 App 出现了 Mac 的兼容提示，这意味着 iPhone、iPad 的 App，即将可以运行 Mac 电脑上。

▲ App Store 上已经出现了 Mac 的兼容提示

手机平板上的 App 能够兼容电脑，这应该会是苹果发布会上着重介绍的黑科技之一。苹果到底是怎么做到的？这对苹果生态的构建又起着怎样的作用？这就来简单谈谈吧。

iOS App 兼容 macOS：一步酝酿已久的大棋

对于普通消费者来说，苹果手机平板上的 App 兼容 Mac 电脑，似乎是一件新鲜事。然而如果你长期关注苹果的动态，不难发现这早有端倪。在这两年，苹果已经多次通过 WWDC 开发者大会等途径，透露出将移动和桌面的开发生态合二为一的大战略。

在去年的 WWDC 大会上，苹果隆重介绍了了 SwiftUI 和 Mac Catalyst，这就是 iPhone 和 iPad App 能在 Mac 上运行的秘密。

先来说说 Mac Catalyst。简单来说，这就是一个 iOS、iPadOS 和 macOS 通用的开发套件，开发者利用 Mac Catalyst 开发 App，可以让 App 同时兼容这三个平台。要注意，这是不区分 ARM 和 X86 的！也就是说，Mac Catalyst 是苹果生态开发的新基准，此后为苹果开发 App，很大程度上不再会区分手机、平板和电脑三大类不同的硬件。App Store 上之所以出现 App 兼容 Mac 的提示，应该就是得益于开发者使用 Mac Catalyst 进行了开发。

Mac Catalyst 可以让一个软件应用同时兼容 iPadOS 和 macOS

再来说说 SwiftUI。我们知道，跨平台 App 的一个大坑，就在于 UI 适配——看看 Windows Mobile 上的针尖大小的按钮，再看看 Windows 8 上大而无当的磁贴，就知道试图用一套 UI 适配不同的平台，会得到多么令人蛋疼的体验。要解决这个问题，UI 需要根据不同平台的特性，进行自适配，而 SwiftUI 则是苹果拿出来的方案。

SwiftUI 可以让同一个应用的 UI 同时适配多个苹果平台

根据苹果的说法，开发者可以用较为简单的代码，利用 SwiftUI 一次开发出适配多个平台的 UI。实际上，SwiftUI 在早前已经开始实装，打通了不少 iPhone App 和 iPad App 的隔阂——最近在 App Store 上，已经越来越少看到 iPad 专属的 App，这就是 SwiftUI 在发挥作用。

通过 Mac Catalyst 和 SwiftUI，苹果为 App 开发解决了内在和外表的兼容问题。Mac 电脑兼容 iPhone 和 iPad 上的 App，得以有了强有力的技术支撑。但这还不够，作为一个在营销方面颇有建树的巨头，苹果还打通了不同平台之间的购买渠道。

一次付款，即可以购买同一个 APP 的不同平台的版本，从 Xcode 11.4 开始就新增了这项支持

在今年年初，苹果公布了 Universal Purchase。顾名思义，这是一个通用的应用 App 购买方案，用户只需要一次购买，就可以获取 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 上的不同版本 App。

此情此景下，苹果打通移动平台和桌面平台之间的生态已是水到渠成。即将到来的发布会，将会让这一切努力开花结果、终在市场上落地。

iOS App 兼容 macOS：苹果生态能就此挑战 Windows 吗

多年来，苹果电脑的生态独具一格，小众却有其独到的魅力。和桌面市场上的霸主 Windows 相比，Mac 电脑的生态规模是明显有所不如的，这让它始终保持小而美的定位，拥有一大票忠实粉丝的同时，并不能普及到普罗大众中去。然而，在苹果新的生态战略下，情况可能要有所改观了。

和桌面平台不同，苹果在移动平台上的生态，一直是最有活力的场子之一。随着移动互联网的高速发展，人们对于移动平台生态的依赖，在很多领域上甚至已经高于桌面平台，例如娱乐、生活、游戏等等。和移动平台相比，桌面平台甚至显得有点 “高冷”——这恰好又是 Mac 电脑为人所诟病的缺点。

苹果将移动平台的生态融入 Mac，可以预见的是 Mac 将可以承载起数字生活的方方面面。加之 Mac 平台原本就存在的不俗的生产力套件，苹果在桌面平台的生态短板，将会得到极大程度的补足。

然而苹果这一战略的影响，又不止如此。移动平台和桌面平台的生态融合，影响的不仅仅是 Mac，还会是 iPad 乃至 iPhone——还记得苹果说 iPad Pro 是一个生产力工具么？现在，这终于不仅仅停留在宣传层面了。

iPad Pro 会兼容越来越多的 Mac 专业软件，生产力大大增强，真正做到 “你的下一台电脑，何必是电脑”

新一代的 iPad Pro 诞生以来，在生产力方面一直备受质疑。就目前来说，它仍只能胜任例如绘图、记录等少量特定工作。然而，苹果似乎要转变这一局面了，新的 Mac 电脑和 iPad Pro 一样，同为 ARM 平台打造，加之通用的开发套件、相互兼容的应用软件，可以说 iPad Pro 在很多场景下，它甚至可以等同于 Mac 电脑，iPad Pro 作为生产力工具，也终于能实至名归。

简单来说，苹果的跨平台开发生态，一方面填补了 Mac 电脑在娱乐、生活方面的短板，另一方面也令 iPad Pro 变得更有生产力。那么 Mac 是否就能和 Windows 展开竞争？

如果只用作个人日常使用工作，Mac 的竞争力会大大加强；但如果站在全社会的角度，Windows 的地位仍难以撼动，毕竟 Windows 能实装于各式各样的硬件上，在工业、金融等市场兢兢业业地工作，这是 Mac 所不具备的能力。是的，苹果打通了移动和桌面生态，将生态融合的玩法提升到了一个极高的高度，但苹果少而精的产品线，决定了苹果生态只能覆盖少部分人，仍难以成为支撑起这个信息时代的中流砥柱。

▲ 苹果的产品线制约了它的普及度

总结

从早年的 iPod/iTunes，到近年的 iPhone/App Store，苹果已经成功地建立起了一座又一座精巧的生态围城，我们无需太过质疑苹果对应用生态的营造能力，相信苹果这次打通 iOS、iPadOS 以及 macOS 平台，也将会给业界带来一股新风，期待即将到来的苹果发布会吧。