Chrome 拓展管理不好用，这一款小工具推荐给你

（原标题：Chrome这个缺点实在忍不了？老司机必备的工具）

如果你是一名 Chrome 的熟客，那么应该对各类扩展程序得心应手。Chrome 的精髓之一，就在于其丰富的扩展程序，安装后可以实现很多不可思议的功能。然而，这也带来了一个烦恼，就如同电脑装多了软件不好找一样，Chrome 扩展程序装多了以后，长长的列表也会令人发懵……

▲ Chrome 扩展装多了以后，找起来非常麻烦

Chrome 的扩展程序管理有一个问题，就是页面包含的信息太少了。就像上面的动图一样，如果你想要找某个扩展程序，需要拉很久很久。如果你想要临时关闭某个扩展，或者想要进入它的设置，就得费好一番功夫了。对于没有耐性的朋友来说，这是在难以忍受！

▲ 工具栏显示的扩展程序列表并不支持搜索

当然，你也可以直接搜索，不过扩展装多了以后，很难记得起每个扩展的名字。而 Chrome 在工具栏中的扩展按钮虽然提供了列表，但却没有提供搜索扩展的功能。总而言之，总不是那么两全其美。

怎么才能更加轻松地管理繁杂的扩展程序？最近有朋友向笔者推荐了下面这款工具。

快捷扩展管理：

https://chrome.google.com/webstore/detail/one-click-extensions-mana/pbgjpgbpljobkekbhnnmlikbbfhbhmem

顾名思义，这是一款可以帮你管理扩展程序的工具。它的使用相当简单，安装后，即会在 Chrome 的工具栏中显示一个图标。点击这个图标，就可以看到所有已安装的扩展程序了！

▲ 快捷扩展管理的效果，可以快速找到某个扩展，并进行设置

注意，它不仅仅列出了所有扩展程序，而且是支持搜索功能的，同时还在每个扩展程序的后面，附带了设置的入口。无论你想要停用启用某个扩展，还是想要对它进行设置，都非常方便。

▲ 支持搜索功能

总的来说，这是一款非常适合 Chrome 老手使用的工具，如果你是驾驭大量扩展程序的老司机，它绝对能大大提高你的体验。当前 Chrome 扩展程序存在的问题，当然不仅仅只有太过难以查找这点，还有资源占用、安全性等问题，希望 Chrome 日后能继续改进吧。