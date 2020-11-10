违规使用学生工致苹果暂停与其新业务合作，和硕：现有订单不受影响

IT之家 11 月 10 日消息 据澎湃新闻昨天报道，从供应链获悉，苹果代工商和硕违规使用学生工，这批学生工在和硕实习工作期间存在加班、上夜班等违规现象，和硕在上海和昆山的两家公司都存在这一现象。和硕因此被苹果勒令限期改善，否则将暂停新业务合作，对此和硕坦承确有此事，但强调现有订单不受影响、有信心在期限内完成客户要求，不会影响未来新机种的合作。

近几年代工厂与众多的职业学校校方洽谈，大量引进职业学校的学生，学生拿实习学分为名、上产线工作为实，补充产线所需人力，不过根据中国政府规定，学生工的工作条件不同于一般产线员工，一定期限内必须离开工厂返校。

然而，和硕违反学生工的工作条件，在和硕完成相关改善前，苹果将暂停与和硕的新业务合作，苹果表示，和硕将学生工错误分类、伪造文件，以便伪装符合苹果的供应商准则，并允许学生工上夜班、加班，或是从事与学生主修科目无关的工作内容。

和硕在一份声明中证实：“近期客户在进行稽查程序中，发现和硕上海及昆山厂区有部分学生工上夜班、加班及从事与主修无关的工作内容，违反当地法令与规范。”和硕强调在发现上述事件时，公司便立即将这些员工调离产线，并与客户及第三方专业机构合作，将员工做妥善的安排，协助返回家中或学校，并提供合理的报酬以及必要的支持与照顾。

据IT之家了解，苹果代工厂总经理许世奇上周已为此离职，营运长姚德慈更已亲自飞往上海坐镇。