摩根大通：苹果 Apple Silicon 可带来售价更低 Mac，创造 150 亿美元营收空间

IT之家 11 月 10 日消息 摩根大通预计，首款苹果 Silicon Mac 将推动创新，降低材料成本，并可能带来价格更加多样化的 Mac 设备阵容。

在一份被 AppleInsider 看到的给投资者的说明中，分析师 Samik Chatterjee 认为，苹果在 11 月 10 日的活动中将至少发布一款搭载 Apple Silicon 芯片的 Mac 新机型。

Chatterjee 表示，这款设备将正式启动为期两年的 macOS 设备向第一方芯片组的过渡。“随着向内部能力的转移，苹果希望重新控制处理器芯片上的技术路线图的步伐，并在所有苹果产品中创建一个通用的架构，使开发人员更容易为产品生态系统编写和优化应用程序，”分析师写道。

对于消费者来说，Chatterjee 认为，新的 Apple Silicon 芯片的材料清单成本较低，可能会使得 Mac 设备以较低的价位面向更广泛的市场。更具体地说，该分析师认为，苹果可能会发布一个价位介于 MacBook Pro 和 MacBook Air 之间的设备。

该分析师估计，新 Mac 设备的独立市场机会为 1000 万至 1500 万台，起始平均售价（ASP）为 1000 美元。这意味着苹果约有 150 亿美元的营收机会，“这将保证在缺乏活力的 PC 市场中实现多年增长”。

除了在计算能力和效率方面的收益，转向专有的 Apple Silicon 也可以让苹果在控制了芯片设计路线图后，加快技术创新的步伐。苹果已经使用了 15 年的英特尔，近年来其路线图出现了延迟。

总而言之，Chatterjee 认为，内部设计的芯片组通过与台积电等代工伙伴 “直接接触”，可以使 BOM 成本降低约 75 美元。

这对未来 Mac 的增长可能很重要，因为苹果该系列产品的平均售价在 1400 美元左右，比竞争对手高出不少。价格较低的 Mac 设备可以提供一个 “增长跑道”，扩大产品线。

除了 Mac 外，摩根大通还预测，苹果可能会发布非相关产品，如新的蓝牙和超宽带 “AirTags”追踪配件。

IT之家了解到，Chatterjee 维持 AAPL 目标价 150 美元，基于 2022 年每股收益 4.85 美元，混合市盈率倍数约 31 倍。