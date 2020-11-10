Win10 或将推出新的字体渲染系统和颜色选择器

IT之家 11 月 10 日消息 在最近的 Windows 10 更新之后，在 Windows 中管理字体更简单，因为现在可以使用设置应用程序中的新字体管理选项，但总是有改进的空间。

微软似乎正在开发功能更丰富的字体管理器，可能会在明年通过 PowerToys 推出，PowerToys 是由微软的一小群开发者创建的一个开源应用，让用户可以一次性获得诸多实用工具。

根据 PowerToys 路线图中发布的新更新，新的字体渲染系统可能会在明年到来。微软表示，Windows 已经很好地支持了大量的硬件，但这个新功能可能对那些希望他们的字体以不同方式渲染的人有用。

通过 Windows 10 即将推出的字体渲染系统，微软将帮助用户自定义字体外观，那些使用高分辨率屏幕的用户将会喜欢。

凭借这一功能，用户将能够改变默认的文本渲染，并强制进行对称平滑。例如，字母将被平滑化，在大尺寸下看起来很圆滑，但最终的结果最终取决于微软将如何设计新的文本渲染选项。

此外，微软正在开发颜色选择器 Color Picker v2，它将使用 Fluent Design，包括投射阴影以获得更好的对比度。由于新的主题感知 API，还将适配用户的主题偏好。

新的 Color Picker 现在将允许用户通过点击小矩形来选择不同的颜色深浅，如上图截图所示。

IT之家了解到，新的字体渲染系统、Color Picker 和类似 macOS 的光标查找器将在明年 PowerToys 大更新时发布。