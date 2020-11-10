除欧洲、美国外，印度也开始对谷歌商店进行反垄断调查

IT之家11月10日消息 据外媒 TechCrunch 报道，印度反垄断监管机构已对谷歌展开反垄断调查，理由是涉嫌滥用其 Play Store 的主导地位在全球最大的互联网市场推广其支付服务。

印度监管机构印度竞争委员会（CCI）周一宣布，对谷歌提起反垄断诉讼，表示将审查有关 Android 制造商在 Android 智能手机设置期间是否主动推广谷歌支付（以及手机供应商有没有选择来拒绝）如果 Play Store 的计费系统设计为 “对通过 UPI 促进付款的应用程序以及用户都不利”。

线人称，除了谷歌 Play 商店的计费系统支持谷歌支付应用程序外，通过 Play 商店下载的应用程序的应用程序内购买也必须支持谷歌支付服务，并且必须支付高佣金。

线人指出，苹果在欧洲的行为与谷歌在印度的行为有相似之处，例如苹果商店上市的强制性要求，谷歌要求应用程序开发商专门使用 Google Play 商店的付款系统和 Google Play 应用内结算向在 Play 商店购买应用或从应用内部（即 IAP）购买商品 / 服务的用户收费。

此外，像苹果一样，Google 向应用开发者收取 30%的佣金（使用 Play 商店的付款系统和 Google Play 应用内帐单），印度监管机构指示其干事在 60 天内完成调查。

IT之家了解到，谷歌此前已在欧洲和美国受到类似的反垄断调查。