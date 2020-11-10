疫苗曝出好消息美股周一大涨，科技股却惨了

美国时间周一，美股收盘走势分化，道琼斯指数和标准普尔 500 指数大幅上涨，原因是制药公司辉瑞和 BioNTech 公布的试验数据显示，两家公司的新冠疫苗有效性超过 90%。

华尔街认为，制药公司有关疫苗的声明，表明它们可能很快就能找到一种可行的方法来控制新冠肺炎疫情。在 2020 年的大部分时间里，这一疫情让美国经济脱轨，并导致超过 23 万美国人死亡。

辉瑞和德国 BioNTech 宣布疫苗 90% 的有效性比市场预期的要好。美国国家过敏和传染病研究所所长安东尼 · 福奇 (Anthony Fauci)博士曾表示，有效性为 50% 至 60% 的疫苗是可以接受的。

由于疫情爆发，美股中的旅游、餐饮和酒店类股在今年春季大跌，在辉瑞宣布上述消息后，这些股票周一大幅上涨。

所谓的 “居家交易”股则遭重挫。视频通讯公司 Zoom Video 股价下跌 17.4%，亚马逊股价下跌 5.1%，奈飞股价下降了 8.6%。

周一道琼斯指数收于 29157.97 点，上涨 834.57 点，涨幅 2.95%，为今年 6 月 5 日以来最大单日涨幅，在盘中早些时候创历史新高；标准普尔 500 指数收于 3550.50 点，上涨 1.17%，盘中也创下历史新高；不过，纳斯达克综合指数收于 11713.78 点，下跌 1.53%，原因是投资者纷纷抛售在疫情期间表现突出的高市值科技股，转而买入遭受重创的价值型股票。

具体来说，在美股周一交易中，科技龙头股涨跌不一，苹果股价收于 116.32 美元，下跌 2.00%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1763.00 美元，上涨 0.07%；亚马逊收于 3143.74 美元，下跌 5.06%；微软收于 218.39 美元，下跌 2.38%；Facebook 收于 278.77 美元，下跌 4.99%；甲骨文收于 56.84 美元，上涨 0.07%；IBM 收于 115.53 美元，上涨 2.78%；奈飞（Netflix）收于 470.50 美元，下跌 8.59%；特斯拉收于 421.26 美元，下跌 2.02%；推特（Twitter）涨 0.16%，优步（Uber）涨 7.38%；Lyft 涨 26.31%。

美股中的芯片龙头股多数下跌，台积电收于 89.03 美元，下跌 2.60%；英伟达收于 545.23 美元，下跌 6.40%；英特尔收于 45.60 美元，上涨 0.46%；阿斯麦收于 406.33 美元，上涨 0.02%；高通收于 142.61 美元，下跌 1.66%；博通收于 375.54 美元，下跌 1.33%；德州仪器收于 156.22 美元，下跌 0.96%；AMD 收于 83.12 美元，下跌 3.21%；应用材料公司涨 1.09%；美光科技涨 1.45%。

在美国上市的主要中概股涨跌不一，阿里巴巴收于 290.53 美元，下跌 3.14%；京东收于 84.86 美元，下跌 8.25%；百度收于 144.19 美元，上涨 0.13%；拼多多收于 106.14 美元，下跌 7.33%；蔚来收于 44.02 美元，上涨 5.74%；小鹏汽车收于 34.07 美元，下跌 2.13%；理想汽车收于 26.30 美元，下跌 0.60%；哔哩哔哩收于 46.04 美元，下跌 5.79%；好未来收于 71.32 美元，上涨 0.13%；爱奇艺收于 26.97 美元，上涨 4.53%；跟谁学收于 69.23 美元，下跌 4.83%；微博涨 3.24%；携程涨 13.85%；汽车之家跌 0.01%；金山云跌 5.05%；陆金所涨 7.03%。

美国著名财经节目主持人吉姆 · 克莱默（Jim Cramer）表示 :“我认为今天的上涨是合理的。我认为我们将开始一个新的讨论，就是新冠疫情之后的美国会变成什么样子。你想想上周我们的处境，我们觉得几乎没有机会阻止这个疫情，现在我们突然有了希望。”