高通解释为何 Chrome 仍未登陆 Windows on ARM 设备：政策问题

IT之家 11 月 10 日消息 传统的 Windows 应用程序在 Windows on ARM 上运行得更快的最佳方式之一是,开发者提供 ARM 版本,让应用程序在该平台上原生运行。在浏览器领域,已经有了 Firefox 的 ARM 移植版以及 Microsoft Edge 的原生版本。

遗憾的是,谷歌还没有提供其 Chrome 浏览器的原生版本。现在,高通公司产品管理高级总监 Miguel Nunes 在与记者的讨论中,对这一情况进行了说明。

“代码已经完成了。这不是一个技术问题。”Nunes 在回答 Android Authority 的问题时表示,微软 Edge 的最新版本使用了为 Chrome 提供动力的 Chromium 引擎。

“Chrome 浏览器是 Chrome 引擎加上一点东西(原文如此)。所以这不是一个技术问题,而是一个政策问题。没有什么真正阻止他们这样做,只是他们还没有这样做。”Nunes 解释道,“事实上,我们已经让它全部工作了,它工作得很好,问题只剩下他们把它公开了。”

IT之家了解到,Neowin 去年曾报道,Chrome for Windows on ARM 已经准备就绪,但谷歌与微软或高通之间存在 “某种分歧”。这是其中一方首次正式承认 “政策问题”是导致 Chrome 无法在 Windows on ARM 上使用的原因。希望它能尽快得到解决,因为它绝对是尚未获得 ARM 移植的最重要应用之一。