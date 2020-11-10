短视频上的银发一族：因情感缺失而沉迷网络，子女陪伴不可或缺

最近，“假靳东事件”登上热搜，引发了人们对沉浸在短视频上的银发一族的关注。

据报道，一位阿姨把视频合成的假靳东当成了情感寄托，为了和他在一起，阿姨甚至要放弃家庭，长途跋涉与其见面。虽然家人和记者多次告诉她这是个骗局，可阿姨仍试图借助电视台的力量帮助自己寻找失联的 “靳东”。

在这看似荒诞、令人啼笑皆非的事件背后，意味着中老年人逐渐 “迷失”在互联网平台。北师大新闻传播学院执行院长喻国明教授认为，中老年复杂的情绪波动和相较年轻人更为单一的社会生活，使他们更容易沉浸于智能化推送的短视频平台中。

诚然，中老年群体的活跃为短视频平台带来了新的发展机遇。但同时，这一增长迅速的流量群体，如今也成为互联网平台上需要保护的弱势。多位专家建议，平台应建立完善的防沉迷、防诈骗系统，帮助中老年规避风险。

“人工智能时代不应该只是冰冷的数字，中老年人最需要的也不仅仅是防沉迷、防诈骗系统，而是子女的陪伴、以及全社会对中老年群体的重视与包容。”业内人士表示。

中老年群体现实情感缺失，转向短视频寻找寄托

“我生活上比较压抑，没有什么兴趣爱好，也没有人能倾诉，和他（靳东）聊天，我体会到了被人关注、被人赞美、被人爱的感受。”假靳东事件当事人黄女士的一句话，道出了中老年人在现实生活中的情感缺失。

趣头条与澎湃新闻联合发布的《2020 老年人互联网生活报告》显示，中国移动互联网上活跃着约 9600 万银发族，全国或有超过 10 万老年人在手机网络上呈现极致孤独的生活状态，几乎全天候生活在移动网络上。

报告显示，手机已经成为老年人日常生活中重要的资讯和娱乐工具，其中资讯、小视频等功能缓解了老年人生活的孤独，逐渐成为众多老年人生活的寄托和依赖。归根结底，老年人对网络产生依赖，缘于其孤独无法在现实生活中得到排解。

第三方调研发现，老年人使用社交类功能的占比高达 85%，当列表中的好友数量越多时，他们往往觉得自己越幸福。分析人士指出，中国子女的养育更多依靠家庭，多数人成为父母后，原有的社交关系会受到不同程度的破坏。子女离巢后，他们的社交需求会相应增加。相比于线下社交关系的修复，互联网提供了更为便捷的平台。

莲花资本创始人邱浩认为，抖音、快手等短视频平台已进入成熟期，流量增长见顶，而中老年人群成为了这一领域的新增长点。“这种容易成瘾的新内容形式迅速下沉，俘获了大量的中老年粉丝，中老年人群在短视频平台上的使用时长呈直线上升趋势。”

多位中老年受访者对记者表示，他们获取外界资讯的方式就来源于短视频平台。“抖音让我们知道外面的世界好精彩，（平台上）有那么多不同的内容，娱乐八卦啊，音乐舞蹈啊，奇人异事啊，那是刷都刷不完的。”家住四川攀枝花的王奶奶告诉记者，她和身边 “小姐妹”们每天的固定内容就是分享在抖音上获取的新鲜事。

Quest Mobile 发布的《银发人群洞察报告》显示，中国 50 岁以上的 “银发人群”移动设备活跃用户增速远高于其他年龄段人群。其中，短视频 App 对中老年人时间的占有尤为突出，仅今年 5 月，受调查的中老年人均每月使用快手、西瓜视频、抖音的时长分别约为 800 分钟、1000 分钟、1500 分钟。

喻国明教授认为，一些中老年人沉迷于短视频，是因为不愿被时代和技术发展的列车所落下，他们已经或将要结束自己的职业生涯，所以在情感方面、社会生活的价值追求上会有更多的失落感。“中老年复杂的情绪波动和相较年轻人更为单一的社会生活，使他们更容易沉浸于智能化推送的短视频平台中。”

平台需立新规防 “银发族”沉迷，子女陪伴不可或缺

三位长相、性格迥异的贵州农村老奶奶，靠着严肃的表情、有序的站位，以及农村山水街道的背景在抖音上爆火了。这个名为 “三支花”的抖音账号，仅用时八个月，便积累了 648 万粉丝。

”三支花 “账号涨粉迅速，靠的是团队主打 “模仿爆款”的路线，把抖音、微博等网络平台时下最流行的内容进行重新改编。“去掉原背景音乐，高度简化内容和动作，就形成了我们的‘无厘头’表演。”账号负责人李维东对记者概括道。

事实上，早在 “三支花”走红之前，此类以中老年内容为核心的视频已经在抖音、快手等短视频平台悄然崛起。银发一族除了刷视频以外，更要 “拍”视频。

在经历了一众颜值、音乐、舞蹈领域的主播后，这类拥有生活阅历沉淀的中老年 “网红”迅速涌入用户视野。“只穿高跟鞋的汪奶奶”、“末那大叔”、“耀杨他姥爷”等头部账号粉丝已超千万，除了吸引同年龄层粉丝，这些中老年网红也在抢占着年轻粉丝市场。

“别看我每天只上传 3、4 条视频，但每条视频我都要拍上十几二十次才能满意呢。”两位刚开通快手账号的阿姨对记者表示，虽然短视频已经严重侵占了生活，但她们仍然沉迷其中。她们享受这种追求新鲜事物、紧跟时代步伐的生活。

中老年群体的活跃，为短视频平台带来了新的发展机遇。但同时，这一增长迅速的流量群体，如今也成为互联网平台上需要保护的弱势。

对于过度沉迷于短视频的中老年人，多位专家指出，平台可以推出与青少年模式相对应的 “中老年模式”。对中老年人群在使用时长、用眼健康、视频内容等方面，进行一定的保护与提醒，从而达到 “防沉迷”目的。

同时，专家认为，面对诸如 “假靳东事件”的互联网营销骗局，平台应该组织开展违法违规收集使用个人信息专项治理。“如何规范平台管理、减少甚至杜绝这类现象的发生，是各大流量平台以及短视频平台今后工作的重中之重。”

记者采访多位沉迷于短视频的中老年人发现，他们的精神世界相对匮乏，短视频中的丰富内容或许比子女偶尔来的关心，更容易成为感情寄托。“人工智能时代不应该只是冰冷的数字，中老年人最需要的也不仅仅是防沉迷防诈骗系统，而是子女的陪伴、以及全社会对中老年群体的包容与重视。”分析人士表示。