联想 IdeaPad14s 2020 轻薄本双十一促销：十代酷睿 i3 加持，3246 元

IT之家11月10日消息 作为一款主打轻薄的笔记本电脑，联想 IdeaPad14s 2020 自推出以来便受到不少办公学习用户的青睐。



如今，这款联想 IdeaPad14s 2020 轻薄笔记本已开启双十一促销，搭载第十代酷睿处理器，采用 14 英寸双侧窄边框屏幕，还加赠价值 89 元的联想蓝牙鼠标，到手价 3246 元，轻薄便携，很适合专注学习和办公的用户。

十代酷睿处理器，性能升级

作为一款笔记本电脑的核心，联想 IdeaPad14s 2020 的处理器是一枚英特尔第十代酷睿 i3-10110U，采用全新工艺打造，双核四线程，性能升级。

具体而言，这枚 i3-10110U 处理器拥有 2.10 GHz 处理器基本频率与 4.10 GHz 最大睿频频率，配备 4MB 缓存，具有 15 W 热设计功耗（TDP），可满足绝大多数用户对于学习和办公的需求，带来了全新的使用体验。

联想 IdeaPad14s 2020 还配备 8GB DDR4 双通道内存，拥有 2666MHz 内存频率，支持最高扩展至 12GB，实现了更高的电脑运行速度，可同时运行更多程序。此外，联想 IdeaPad14s 2020 配备了 512GB PCle 3.0 NVMe SSD，支持硬盘扩展，兼顾了用户读写与存储方面的需求。

考虑到不少用户对读取 SD 卡、外接显示器等方面的需求，联想 IdeaPad14s 支持标准 SD 卡直接读卡，拥有 1 个 HDMI 接口、USB 2.0 接口、DC 充电口与 3.5mm 耳麦接口，还配备了 2 个 USB 3.0 接口。

双侧窄边框屏幕，轻薄便携

作为联想推出的全新轻薄款笔记本电脑，IdeaPad14s 重约 1.5kg，厚约 19.9mm，采用简约机身设计与金属拉丝设计面板，轻薄便携，更显质感。

联想 IdeaPad14s 2020 采用 14 英寸 1920×1080 分辨率屏幕，拥有 16:9 屏幕比例，采用 7.5mm 双侧窄边框屏幕，实现了更广阔的视野与较好的观感。值得一提的是，联想 IdeaPad14s 顶置摄像头处，还配备了保护隐私的物理防窥盖板，注重用户隐私，凸显人性化设计。

在移动办公、学习用户关注的续航方面，联想 IdeaPad14s 则采用了 35Wh 容量的 2 芯锂离子电池，加之 i3-10110U 优秀的功耗控制，拥有 9 小时续航时间，减轻了用户对电量不足的担忧。

此外，联想 IdeaPad14s 2020 还通过了 11 项严苛的测试，包括高低温开机、温湿度循环、震动、机械冲击、存储、转轴寿命、抗压、高海拔、IO 寿命、落球、跌落等测试，减少了用户使用时遇到特殊情况下设备损坏的风险。

目前，联想 IdeaPad14s 2020 已开启双十一促销，搭载英特尔十代酷睿 i3-10110U 处理器与 512GB SSD，加之附赠联想蓝牙鼠标，价格仅 3246 元，想要购买轻薄本的用户不妨考虑一下。