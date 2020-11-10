暴风今日正式摘牌退市，市值跌去 99.78%，且再也不能于创业板重新上市

IT之家11月10日消息 暴风集团公告表示，因公司在法定披露期限届满之日起两个月内未披露 2019 年年度报告，公司股票自 2020 年 7 月 8 日起暂停上市，于 2020 年 9 月 21 日进入退市整理期，将在 2020 年 11 月 10 日被深圳证券交易所摘牌。

暴风集团股票今日已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股份在退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

昨日收盘，暴风退跌 3.45%，股价仅报 0.28 元，换手率达 11.23%，成交额近 800 万元。

在 2015 年 3 月上市后，恰遇大牛，暴风集团风光无限，凭借 29 个一字涨停，夺得新股股王称号。而暴风集团当时股价最高达到 327.01 元，此后经过高送转等，而 0.28 元较此前最高价前复权的 123.83 元，已跌去 99.78%。

自 2015 年上半年暴风集团市值最高的 392 亿元，到如今退市前仅剩不到 1 亿元的市值，暴风集团应已无力回天。

2019 年 7 月 28 日晚间，暴风集团发布公告称，暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。

今年 7 月 31 日晚间，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉，上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫先生提起公诉。

值得一提的是，因创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此公司股票退市后，将不能在创业板重新上市。

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