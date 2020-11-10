全球千亿美元富豪增至 5 位，Zoom 创始人袁征身价一夜跌掉五分之一

在新冠疫苗重大利好消息推动下，全球股市大幅上涨。法国奢侈品巨头路威酩轩集团董事长伯纳德 - 阿诺特的身价重返 1000 亿美元以上，加入贝佐斯、比尔 - 盖茨、扎克伯格和马斯克的行列，使全球顶级富豪俱乐部的成员增至五位。

根据彭博亿万富翁指数，这是全球首次同时有 5 位富豪的财富超过 1000 亿美元。这五大富豪的总财富周一暴增了 680 亿美元。

自今年年初以来，彭博亿万富翁指数跟踪的全球 500 位富豪的总身价增加了 1.2 万亿美元，增幅达 21%。

今年两年之前，地球上仅有一位千亿美元富豪——亚马逊创始人兼 CEO 杰夫 - 贝佐斯，现在他的财富又增加了一倍，尽管去年离婚时将价值数百亿美元的亚马逊股票转让给了前妻麦肯齐 - 斯科特。

美国政策研究所不平等和共同利益项目主任 Chuck Collins 说：“这不是一个值得庆祝的里程碑，而是一个破碎的全球经济体系的问题的反映。”

在周一的股市暴涨中，西班牙富豪、Zara 母公司 Inditex 创始人阿曼西奥 - 奥特加的身价飙升了 76 亿美元，挽回了今年近一半的损失。成为彭博富豪榜上涨幅最大的一位，因为疫苗进展有利于实体零售业的复苏。

而疫情最大的受益者之一、Zoom 创始人袁征周一损失了 51 亿美元的身价，跌幅高达 20%。