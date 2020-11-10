韩媒：明年至少有两款新 iPhone 将配备 LTPO OLED 面板

IT之家11月10日消息 据外媒 TheLec 今日报道，LG 正在积极扩产其 E6-1 和 E6-2 产线，明年前计划将 LPTO OLED 基板的月产能提高到 2.5 万片。苹果计划将 LTPO 应用于明年四款新 iPhone 中的两款顶级机型。

▲ iPhone 12 系列

除 LG 显示外，三星显示还有望将忠南省牙山市唐井的 A3 生产线的一部分转换为 LTPO。

根据原始印版的输入量，此处的生产能力为 105K / 月。IT之家了解到，三星显示已将 LTPO 面板应用到今年下半年发布的三星电子的 Galaxy Note 20 Ultra 等机型中。

根据 9 日的业界消息，LG Display 决定增加在京畿道坡州市的 E6-1 和 E6-2 生产线的生产，这条生产线被称为 “ Apple Line”。LG 目前将引入产能 5K 规模的 LTPO 设备，LG 计划到明年，将低温多晶氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）处理设备扩展到每月 25K 片的规模。

此外，明年 5 月，LG Display 还会引入一批新设备，打造为 2022 年苹果 iPhone 供应的 LTPO OLED。甚至，LG 已经规划 E6-3，LTPO OLED 基板月产能 1.5 万片。

韩媒指出，LG Display 引入其他 LTPO 设备似乎得到了苹果的批准。LG Display 很难在没有获得 Apple 面板质量许可的情况下擅自将其生产线从 LTPS 转为 LTPO。

除 E6-1 和 E6-2 产线外，预计 LG Display 将在 E6-3 线上进行追加投资。E6-3 生产线也是专门为 Apple 生产屏幕面板的一条生产线，产能规模大约为 15K 左右。