NASA 与 SpaceX 等 17 家公司合作，探索多项太空技术

美国宇航局 (NASA)宣布与 17 家商业太空公司建立了 20 个新的合作项目，其中包括 SpaceX、蓝色起源公司 (Blue Origin)以及火箭实验室 (Rocket Lab)等，共同开发新兴太空技术。

这些合作在 NASA 2020 年宣布的合作机会公告 (ACO)中，它们不同于小企业创新研究 (SBIR)或创新先进概念 (NIAC)项目，因为 NASA 不只是出钱，然后旁观进展情况。反之，NASA 会向合作伙伴开放其设施和专家，其中有些设施是世界上最先进的。这是真正的公私合作。

NASA 的各个中心将与这些公司合作，从小企业和大型航空航天公司到之前 NASA 挑战赛的获胜者，提供专业知识并进入该机构独特的测试设施。这些伙伴关系旨在加快新兴太空技术能力的开发。

其中，SpaceX 将与 NASA 位于弗吉尼亚州汉普顿的兰利研究中心合作，对其星际飞船和运载火箭在太平洋上空再入大气层期间的温度进行监测和测量。有了这些数据，该公司计划为从近地轨道、月球和火星返回的任务推进一种可重复使用的热保护系统，该系统可以保护飞行器免受空气动力加热。

火箭实验室将与兰利、艾姆斯和阿姆斯特朗等中心合作，对其运载火箭 Electron 进行分析，以实现硬件的可重用性。该公司最近将尝试全面回收助推器，但目前还不清楚 NASA 是否会参与这一行动。

与此同时，蓝色起源公司获得两项独立的合作关系。其中一项是该公司将帮助开发 “太空机器人操作系统”。但这可能更多的是一项集成工作，将多个开源和 NASA 开发的框架结合起来，降低成本，提高互操作性。另一个项目是使用 3D 打印来改进发动机设计。

通过 ACO，NASA 帮助降低了技术开发成本，并加快了将新兴商业能力注入太空任务的速度。这些合作伙伴关系补充了 NASA 的 Artemis 计划，并帮助该机构为未来的探索努力做好准备。