消息称华为计划 1000 亿元出售荣耀：817 事件成「分水岭」，手机市场将迎来巨变

荣耀出售事件又有了新进展。

北京时间 11 月 10 日午间，路透社香港发布独家消息，华为将以 1000 亿人民币，约合 152 亿美元价格向手机分销商神州数码以及深圳市政府持股企业出售其荣耀手机业务。

知情人士透露，神州数码将成为荣耀终端有限公司的前两大股东之一，持股比例近 15%，神州数码还将与华为在云计算等领域展开合作。此外，还有至少三家由深圳市政府持股的金融与技术公司加入收购计划中，每家公司分别持股 10%-15% 股份。

荣耀出售后将保留大部分管理团队与近 7000 名员工，并在三年之内上市。

对此传言，荣耀、华为均不予置评。

随后，国内媒体纷纷跟进了这一消息。据第一财经报道，荣耀出售方案已经敲定，不久后将从华为剥离，包括深圳市星盟信息技术合伙企业在内，以及渠道公司组成的阵营有望成为收购方。在人事调整方面，据 36 氪报道，华为消费者业务 COO 万飚或将入职荣耀。

一位不愿具名的业内人士向极客公园透露，自己最早在 9 月底听到荣耀出售的消息。而实际上，早在 10 月初华为出售荣耀的方案基本上就已经敲定。只不过因美国政府处于换届的不稳定时期，公布节点时机不宜。如今拜登获胜，华为找到了最好的时机将荣耀出售公之于众，也将荣耀被列到实体清单的可能性降至最低，11 月 20 日华为很有可能正式公布消息。

817 事件成为「分水岭」

2019 年 5 月 15 日，华为及旗下 70 余家子公司被列入「实体清单」。彼时，受到影响的主要是华为与谷歌、ARM，在操作系统、芯片架构授权方面的合作，并没有从根基上真正触动华为终端业务。

时隔一年，2020 年 5 月，针对华为的管控再度升级，这一次瞄准了对华为晶圆代工供应链的限制，直击华为的「命门」。换言之，即便华为具备顶尖的芯片设计能力，离开晶圆代工厂的代工，也无法将芯片从设计图纸变为实物。

而 2020 年 8 月 17 日，美国对出口管理条例（EAR）规则再度进行更新，美国阻止华为通过替代芯片生产以及提供用从美国获得的工具生产芯片两种渠道获得芯片。这意味着，包括高通、联发科等第三方芯片厂商将无法为华为供货，自己无法生产芯片又无法从第三方渠道购买现成芯片，华为手机业务成为「无米之炊」。

前述业内人士表示，「817 事件成为华为终端手机剧烈变动的分水岭。」

华为元器件缺货，每多生产一部手机就减少一定原材料。这时候，华为如何平衡与荣耀的元器件分配成为难题。

2011 年，华为新开辟了荣耀产品线，以对抗互联网手机品牌小米。两年后，为了分工更加明确，不影响主品牌高端调性，荣耀独立运营。华为主要冲击三星、苹果所在的高端手机市场，荣耀主打互联网线上渠道，覆盖中低端手机市场。

双品牌运营，两股合力冲击市场的效果是显而易见的。借助于华为在技术研发、营销渠道、供应链、品牌背书等优势与扶持，荣耀迅速成为互联网手机市场的「新势力」。一方面，荣耀以近乎「克隆」的方式，降维打击小米；另一方面，荣耀帮助华为收割更多手机销量市场份额。

但这种打配合战的优势，面对「实体清单」的影响，开始逐步瓦解。

「今年 5 月第二轮制裁后，荣耀在华为内部开始被边缘化，817 事件以后，荣耀加速边缘化。到一定时间节点，华为肯定没有办法生产手机，为了维持品牌生命线，华为只能『保大弃小』，放弃荣耀业务。」前述业内人士说。

荣耀总裁赵明 | 荣耀

利好双方发展，市场或迎来巨变

毫无疑问，华为出售荣耀是一场「赌注」。

但在现有形势下，出售荣耀可能是华为的「最优解」。据路透社报道，知情人士透露，即便在美国政府换届拜登后，美国对华为的安全隐患忧虑、认知也难以在短时期内迅速扭转。

「华为出售荣耀算是背水一战，对华为、荣耀双方都没有坏处。荣耀出售后，第一种可能性，荣耀不被列入实体清单之中，可以采用谷歌 GMS，华为博得机会点；第二种可能性，荣耀依然受限于实体清单，但于华为而言，至少收回一部分资金。同时，相当一部分员工将随荣耀分拆出去，有助于华为在困难、特殊时期降低运营成本。」前述业内人士说。

实际上，通过「双品牌」战略运营，荣耀本身乃至帮助华为终端业务方面取得巨大成功。

据 Canalys 数据显示，今年第三季度荣耀占华为手机整体出货量的 26%，荣耀产品线丰富，不止包括手机，还有 PC、平板电脑、智能电视等 IoT 可穿戴设备。

高光时期，Canalys 分析师贾沫对极客公园回忆道，2019 年第一季度，当时华为没有受到实体清单影响，荣耀占华为国内整体出货量将近一半份额，高于小米整个出货量；品牌单独排名，荣耀可以排名国内市场第四名，比小米份额还要高。

全球市场来看，2018 年、2019 年华为高速增长，增长引擎主要来自荣耀。比如，荣耀在俄罗斯市场最好时排名第一，比三星份额都要高，仅俄罗斯市场一地，荣耀就占据华为约 75% 的出货量。

「观察荣耀硬件设计语言可以发现，与华为差异很大，荣耀在硬件设计方面有自己的功力，在软件方面也有自己的研发能力。」Canalys 分析师贾沫说。

贾沫认为，荣耀出售对华为荣耀双方是一场「双赢」。一方面，华为精力越来越转向软件，荣耀完全可以通过作为第三方公司，侧面帮助华为构建软件生态，对华为未来转型提供支持；另一方面，荣耀从采购端、供应链上下游、设计端以及线上线下渠道均布局深远，之前就已经独立运转，荣耀出售后，无论在国内市场，亦或是国际市场，在入门直至高端市场都可能迎来更多的机会点。

与此同时，无论荣耀业务是否最终达成出售，国内乃至全球手机市场都已经走向巨变的前夜。