苹果 M1 芯片电脑发布，为期两年的 Mac 过渡计划正式开始

IT之家 11 月 11 日消息 苹果今天发布首款自研电脑芯片 M1，苹果介绍，M1 芯片是 Apple 首款专为 Mac 打造的芯片，拥有格外出色的性能、众多强大的功能，以及令人惊叹的能效表现。M1芯片被首先搭载到新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini上。

苹果对外表示，新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 配备 M1 芯片。三款新品携手其他 Mac 机型，共同组成了更强大的 Mac 产品阵容。这也是我们向专为 Mac 设计的全新系列芯片过渡的开始。该过渡将在约两年内完成，这三款机型为此拉开了精彩的帷幕。

苹果介绍，M1 芯片专门针对 Mac 系统在小尺寸和高能效上的严格要求而优化。作为一款 SoC 芯片，M1 将众多强大技术集于一身，并且采用统一内存架构，为性能和能效带来巨大的提升。IT之家获悉，M1 也是 Apple 首款采用先进 5 纳米制程打造的个人电脑芯片，封装了惊人的 160 亿个晶体管，其数量为 Apple 所有芯片之最。这款低能耗芯片搭载了苹果最快的中央处理器核心，拥有卓越的中央处理器性能功耗比；配备了我们最快的个人电脑集成显卡；它的 Apple 神经网络引擎更带来了突破性的机器学习性能。得益于此，M1 芯片将中央处理器速度提升至最高 3.5 倍，将图形处理器速度提升至最高 6 倍，将机器学习的速度提升至最高 15 倍，而且在实现这一切的同时，还将电池续航时间最高提升至上一代 Mac 机型的 2 倍。这些性能和能效上的跃升，意味着 M1 芯片将 Mac 带入一个全新纪元 。

macOS Big Sur 由外到内都经过精心设计，只为充分发挥 M1 芯片的各种功能和性能，带来巨大的性能提升、出色的电池续航，以及更加强大的安全保护功能。有了 M1 芯片，用户在日常使用过程中会明显感到更快、更流畅。与 iPhone 和 iPad 一样，Mac 现在也能够从睡眠模式立即唤醒。使用超快速的 Safari 浏览器上网，JavaScript 的运行速度现最高提升至 1.5 倍，响应速度提升近至 2 倍2。

有了 macOS Big Sur 和 M1 芯片，Mac 用户能使用的 app 数量比以往大大增加了。Apple 开发的全部 Mac 软件现均已支持 Universal，并可在 M1 系统上以原生方式运行。而现有的各种 Mac app，即使尚未更新到 Universal，也可通过 Apple 的 Rosetta 2 技术实现无缝运行。同时，iPhone 和 iPad 上的各种 app 现在也能直接在 Mac 上运行。此外，Big Sur 的基础架构也经过优化，以解锁 M1 芯片的强大实力，包括用于图形处理任务的 Metal 和用于机器学习的 Core ML 等开发者技术。

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