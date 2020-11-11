不止性能更强，苹果 M1 芯片为 MacBook Air/Pro 带来巨大电池续航提升

IT之家 11 月 11 日消息 苹果全新的 13 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air 机型搭载了苹果首款 Apple Silicon 芯片 M1。除了带来令人印象深刻的性能提升外，M1 芯片还大幅提升了电池续航。

MacBook Air 的电池 (49.9WHr)在无线浏览网页的情况下可坚持 15 小时，使用 Apple TV 应用观看电影时可坚持 18 小时。上一代机型在浏览网页时可坚持 11 小时，在观看电影时可坚持 12 小时。

新款 MacBook Pro 的电池续航能力更强，其电池容量为 58.2WHr。当浏览网页时，电池可坚持使用 17 小时，使用 Apple TV 应用观看电影时，电池可坚持使用 20 小时。上一代 MacBook Pro 在浏览网页时可坚持 10 小时，观看电影时可坚持 10 小时。

更长的电池续航能力是通过 M1 中包含的四个高效核心来实现的。苹果表示，单单是这四个核心就能提供与双核 MacBook Air 相似的性能，但功耗却低得多，为运行简单的任务，如查看邮件或浏览网页提供了高效的方式。

IT之家了解到，在需要的时候，新机还可以让 M1 芯片的四个高性能核心参与进来，以完成更苛刻的任务和带来更好的 CPU 性能。苹果承诺，M1 芯片带来的 CPU 性能最高可提升 3.5 倍，GPU 性能最高可提升 6 倍，机器学习最高可提升 15 倍。