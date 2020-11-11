科技股抛售潮持续，苹果发布自主 PC 处理器 M1 股价微跌

北京时间 11 月 11 日消息，今天美股涨跌不一，科技股抛售潮仍然在继续，纳指跌幅接近 1.4%。截至收盘，道指涨 262.95 点，涨幅为 0.9%，报收 29420.92 点；标普 500 指数跌 4.97 点，跌幅为 0.14%，报收 3545.53 点；纳指跌 159.93 点，跌幅为 1.37%，报收 11553.86 点。

美国主要科技巨头绝大多数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：中国政府强化反垄断监管，阿里股价应声下跌逾 8%

国家市场监管总局昨天发布了《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》（以下简称 “征求意见稿”），剑指互联网公司的垄断行为，包括阿里巴巴在内的中国互联网巨头股价出现下跌。监管机构表达了对数字平台不断提高的市场支配地位、风险，以及它们市场行为的担忧。国家市场监管总局表示，它希望阻止平台支配市场，或遏制市场竞争。意见征求稿指出，具有市场支配地位的平台经济领域经营者，可能会基于大数据和算法，根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等，实行差异性交易价格或者其他交易条件，对新老交易相对人实行差异性交易价格或者其他交易条件，实行差异性标准、规则、算法，实行差异性付款条件和交易方式。这将是中国市场监管机构首次尝试明确定义互联网公司的垄断行为。今天常规交易中，阿里巴巴美股股价下跌 23.99 美元，跌幅为 8.26%，报收于 266.54 美元。京东跌幅也超过 5%。

图 8：过去 52 周蔚来股价累计上涨 2138%

过去 52 周，蔚来股价累计上涨 2138%，不过在摩根大通分析师尼克 · 来（Nick Lai）看来，蔚来股价的上涨还没有结束。帮助蔚来实现这一目标的一个因素，将是它计划在 12 月份推出的 EC6 车型。尼克 · 来认为，蔚来不只是一家直接向客户销售汽车的汽车厂商，还是中国同行中的先驱，“领导商业模式由传统汽车厂商转向具有商业变现机会的智能出行提供商”。更直白地说，尼克 · 来的想法是，蔚来不仅仅可以通过销售汽车创收，还能通过促成这些交易创收。蔚来也可以通过 “包括娱乐在内的各类内容”，以及包括更换电池在内的各种服务创收。这些潜在 “各类内容”的平均利润率还可能更高，尼克 · 来预计，这些业务可以将蔚来毛利率由 2020 年第二季度的 8%，提高到第三季度的 12% 至 13%。但尼克 · 来认为，蔚来最早要到 2023 年才能扭亏为盈。鉴于 2022 年蔚来营收将由去年的 78 亿美元增长至 652 亿美元，尼克 · 来认为，蔚来的市值至少应当达到当前的水平——相当于去年营收的 7.7 倍，甚至更高。。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：苹果发布自主设计 PC 处理器股价微跌

苹果星期二在 “One More Thing”发布会上发布了 3 款配置自主设计 M1 处理器的 Mac 计算机，开始了抛弃英特尔的征程。苹果称，新款处理器能延长笔记本电池续航时间，具有更快的图形和软件速度、更快的机器学习任务和更高的安全性。新款 MacBook Air 电池续航时间可以达到至多 18 小时，MacBook Pro 可以达到 20 小时。苹果称，M1 是一款 8 核处理器，其中包括 4 个高能和 4 个高效率处理器，集成有 8 核图形处理单元。M1 是迄今为止苹果性能最高的处理器。M1 处理器的推出，表明了苹果对其定制处理器的信心，以及对英特尔产品计划的怀疑。Rosenblatt Securities 分析师汉斯 · 莫斯曼（Hans Mosesmann）发表投资报告称，M1 芯片的 “一些规格给人留下深刻印象”，其中包括在 MacBook Air 能耗水平下，性能比 Tiger Lake 有大幅提升。苹果网站上的信息显示，它仍然销售英特尔版 13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，但不再销售英特尔版 MacBook Air。苹果在 PC 市场上的份额不足 10%，因此这对英特尔销售的直接影响有限，但反映了英特尔面临的一大危机。今天常规交易中，苹果股价下跌 0.35 美元，跌幅为 0.3%，报收于 115.97 美元，盘中一度探底 114.13 美元，但也一度摸高 117.59 美元，涨幅达到 1%。

图 12：欧盟认定亚马逊扭曲市场竞争，股价应声下跌近 3.5%

星期二，负责市场竞争和数字政策的欧盟委员玛格丽特 · 维斯特格（Margrethe Vestager）在新闻发布会上表示，欧盟委员会已向亚马逊发出异议书，“称调查的初步结论是亚马逊非法扭曲了网络零售市场上的竞争”。维斯特格还宣布，欧盟委员会已决定启动对亚马逊电子商务业务的第二项调查，其中包括 Amazon Prime 的作用。维斯特格说，“我们的初步结论是，在德国和法国，亚马逊非法滥用了其作为市场服务提供商的支配性地位。”亚马逊既是电商平台也是零售商，与其平台上的第三方商家（通常是中小企业）是竞争对手。维斯特格说，欧盟委员会对亚马逊欧盟市场的逾 8000 万条交易记录进行了分析，结论是，与第三方商家有关的数据被 “系统”地应用在亚马逊的零售业务算法中。亚马逊在一份声明中对欧盟委员会的结论提出了异议，“我们不认可欧盟委员会的结论。在支持小型企业方面，没有一家公司可以与亚马逊媲美。”今天常规交易中，亚马逊股价下跌 108.72 美元，跌幅为 3.46%，报收于 3035.02 美元。