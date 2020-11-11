苹果 Mac 三产品线更新自研 M1 芯片，尝鲜只要 5299 元

2020 年是个魔幻的年份，谁都没想到苹果居然在三个月内连开了三场发布会，而且一场比一场有看头，当然这与线上放送的形式也有很大关系，尤其是配合着影片里炫酷的场景设计，让人感觉真的像在看电影一样。

作为这一系列电影中的压轴好戏，今天的主角便是首次亮相的 Apple M1 芯片，此次搭载该款芯片的产品包括 MacBook Air 13、MacBook Pro 13 以及 Mac mini，它们很有可能是苹果生态迈向新纪元的一个出发点。

新品重点汇总

MacBook Air 13 英寸

Apple M1 芯片 (8 核心 CPU、7 核心 GPU、16 核心神经网络引擎)，8+256GB 7999 元

Apple M1 芯片 (8 核心 CPU、8 核心 GPU、16 核心神经网络引擎)，8+512GB 9799 元

最高可选配 16GB 内存及 2TB 硬盘

MacBook Pro 13 英寸

Apple M1 芯片 (8 核心 CPU、8 核心 GPU、16 核心神经网络引擎)，8+256GB 9999 元

Apple M1 芯片 (8 核心 CPU、8 核心 GPU、16 核心神经网络引擎)，8+512GB 11499 元

最高可选配 16GB 内存及 2TB 硬盘

Mac mini

Apple M1 芯片 (8 核心 CPU、8 核心 GPU、16 核心神经网络引擎)，8+256GB 5299 元

Apple M1 芯片 (8 核心 CPU、8 核心 GPU、16 核心神经网络引擎)，8+512GB 6799 元

最高可选配 16GB 内存及 2TB 硬盘

Apple M1：电脑芯片将迈入 SoC 时代

在此前的 WWDC 中，库克正式公布了 Apple Silicon 计划，而 Apple M1 的落地以及多款 Mac 新品的发售则标志着这一计划的开启。

与此前传统的 x86 处理器不同，Apple M1 更像是我们在智能手机中常见的 SoC，它将更多的功能集成至其中。在官方的演示中，Apple M1 承载了 CPU、I/O 输入输出、Apple T2 等功能，甚至还有雷电控制器…… 你可以理解为它的集成度更高，性能效率也由此提升，在架构方面要全面领先于传统的 x86。

另一方面，由于采用了 SoC 的设计，所以 Apple M1 也引入了类似于手机 SoC 中「大小核」的概念，Apple M1 采用了 5nm 制程工艺，为 8 核心设计，其中有 4 个高性能「大核」和 4 个高能效「小核」，不同规格核心的搭配可以让用户「按需所取」，在性能和功耗之间达到一个平衡点。同时，由于 ARM 平台能效比出色的特性，Apple M1 可以在同等的功耗下获得传统 x86 芯片翻倍的性能。

除了处理器部分，Apple M1 的集成显卡也是苹果这次提到的重点，集成显卡同样拥有 8 核心设计，苹果声称基于多年来在 Mac 应用上深厚的积累，Apple M1 的集成显卡性能同样非常出色，无论是处理 4K 视频还是专业复杂的 3D 渲染都可以胜任。

机器学习是最近很火的概念，Apple M1 中的神经网络引擎采用了 16 核架构，可以使机器学习能力大幅增强，不过很多朋友也许不了解具体有什么用，事实上利用机器学习引擎，要比单纯依靠 CPU、GPU 的运算效率更高，而且可以让电脑更聪明，落实到具体的使用场景中，苹果在发布会上也举了个简单案例：将一个宽屏视频裁切为竖屏时，通过机器学习功能，可以使画面里运动的人物始终保持在中心位置。

除了硬件方面，系统层面的 macOS BigSur 也为 Apple M1 做了很好的适配，最有亮点的是可以直接在 Mac 上运行 iPhone 和 iPad 里的应用了，因为从今天开始，iPhone、iPad、Mac 将采用相同架构处理器，苹果的整个软硬件生态将会达到「大一统」的全新阶段，而对于 macOS 上的一些专业应用、例如 Adobe 全家桶、Final Cut、甚至是 C4D 等等专业软件来说，苹果也都可以让它们流畅运行。

值得一提的是，苹果第一次试水 Apple M1 芯片，就把它一下子用在了 MacBook Air 13、MacBook Pro 13 以及 Mac mini 三款产品上面，这可见其信心十足，我们接下来也对这三款新品做个简单的解读。

MacBook Air 13

MacBook Air 13 是发布会中首款亮相的「苹果芯」产品，不过在外观方面似乎并没有任何改变，我也查阅了官网信息，与之前英特尔版本的模具尺寸和重量完全一致，也不知道苹果怎么做到的……

既然外观不变，那苹果的宣传重点就都放在 Apple M1 这款「苹果芯」上面了，而且不出意外的把前代英特尔版本拿出来狠狠对比了一番。相比于上代英特尔的超低压处理器，苹果芯的 MacBook Air 13 CPU 性能最高提升了 3.5 倍，GPU 性能最高提升 5 倍，而 NPU 性能，也就是我们前面提到的机器学习能力更是增强了 9 倍之多。

而在续航方面，首先有个大前提是电池容量相比上代没有变化，但由于 ARM 天生的低功耗优势，苹果芯 MacBook Air 13 的官方续航时间达到了 18 小时，比上代多出 6 个小时，续航能力创下了 MacBook Air 之最，同时 MacBook Air 延续了无风扇的设计，运行时安静无声。

总结一下，除了核心性能翻了很多倍之外，苹果芯 MacBook Air 13 在机身模具、颜色、屏幕规格、接口数量、电池容量、剪刀脚键盘以及 Touch ID 等等功能方面与上代都一致，还多加了 WiFi 6，在这种升级幅度下，起售价格依然保持在 7999 元人民币，真的是翻了好多倍却没有加价，不知道大家觉得有没有诚意？

MacBook Pro 13

和 Air 13 一样，苹果芯 MacBook Pro 13 在外观上与前代还是没有区别，而且依然很神奇的保持了同样的重量和尺寸，所以最主要的亮点还是在 Apple M1 芯片上。

与前代相比它的性能全方位翻倍，CPU 性能最高提升到 2.8 倍，GPU 性能最高提升到 5 倍，神经网络引擎的机器学习性能最高提升到 11 倍。最恐怖的是续航，居然比 MacBook Air 13 还要长，官方给出的最长时间为 20 小时，也是所有 Mac 里最强的，不难猜测是因为电池容量要更大一些，另外就是 ARM 的低功耗优势了。

售价方面，这次苹果芯 MacBook Pro 13 充当了入门款 Pro 的角色，9999 元起售。同时，英特尔高配版本的 Pro 机型也予以保留，目前两种不同平台的机型是共同售卖的。

其实从以上的销售信息里我们也可以观察到一些细节，目前苹果对于 Apple M1 这款自研芯片的试水主要还是集中在入门级别产品上，而在高性能一侧，苹果依然选择保留英特尔版本，更不用说定位更加专业的 MacBook Pro 16 寸这次都没有推出苹果芯版本。不过此前库克说过，全面转向 Apple Silicon 的计划将会有 2 年的过渡期，也许在两年后，英特尔处理器将彻底从苹果的产品中消失，这么一想还是有点凄惨的……

Mac mini

这次发布会上全新 Mac mini 的出现还是挺让人意外的，还是搭载全新的 Apple M1 芯片。

目前 Mac mini 同样是拥有苹果 M1 芯片和英特尔 CPU 两个版本，M1 芯片取代了以往酷睿 i3 的位置，入门版本（8G 内存 + 256G 硬盘）的价格降低了 1000 元，同时多出了中配版本（8G 内存 + 512G 硬盘），存储容量翻倍，价格比酷睿 i3 版本提高了 500 元，按照苹果对于 M1 比老款性能提升的描述来看，有点「下乡送温暖」的意思。

目前苹果官网上，关于两个配置的 Mac mini 并没有看出 M1 芯片在核心数量上有不同，而且官方也没有标注主频或者其他详细信息，所以这两个版本在硬件性能上是否差别还无法确定。但 5299 元的 Mac mini 确实给了想体验 macOS 的消费者一个更低的门槛。

都用 Apple M1，到底有啥不同呢？

也许你已经被 Apple M1 这颗 SoC 搞得一头雾水了，因为本次发布的 MacBook Air、MacBook Pro 以及 Mac mini 全部采用了 Apple M1 芯片，但是每款产品对于性能的描述又是不一样的，而且你很难通过官网的参数对比来得知它们到底有何不同。

其实从我们的角度来看，虽然都采用了相同的 SoC，但是不同机型之间肯定会根据具体的散热策略以及产品定位来做性能上的区分，例如无风扇的 MacBook Air 13，它的性能一定不及带风扇的 MacBook Pro 13。