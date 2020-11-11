联发科推出最新 5G 芯片天玑 700：采用 7nm 工艺，八核 CPU 架构

IT之家 11 月 11 日消息 联发科天玑系列 5G 芯片迎来新成员——天玑 700，其采用 7nm 制程工艺，旨在为大众市场带来先进的 5G 功能和体验。

IT之家了解到，天玑 700 采用八核 CPU 架构，包括两颗大核 Arm Cortex-A76，主频达 2.2GHz，具体为2*2.2GHz A76+6*2.0GHz A55，GPU为Mali-G57MC2 950MHz。天玑 700 支持先进的 5G 技术，包括 5G 双载波聚合（2CC 5G-CA）和 5G 双卡双待（DSDS），以及更高速且清晰的 5G VoNR 语音服务。

天玑 700 的特性包括：

·MediaTek 5G UltraSave 省电技术：采用先进的节能技术以降低 5G 通信功耗，从而提升终端的电池续航。它包括智能检测网络环境、OTA 内容识别、BWP 动态带宽调控和 C-DRX 节能管理等，这些技术可以智能管理终端的 5G 连接，实现节能省电，为用户带来更长效的 5G 续航。

· 支持 90Hz 屏幕刷新率：支持高清分辨率 FHD + 显示和高屏幕刷新率，减少动画、页面滚动、游戏画面的拖影和卡顿，为终端用户带来顺畅的视觉体验。

· 最高支持 6400 万像素摄像头和夜拍增强功能：支持 4800 万像素或 6400 万像素的主摄像头传感器，具备 AI 景深、AI 着色和 AI 美颜功能。集成的硬件级影像加速器可实现多帧降噪，即使在夜间，用户也可以拍摄出低噪点的高质量照片。

· 兼容多种语音助理：支持阿里巴巴、亚马逊、百度、谷歌、腾讯等全球多种语音助理，终端厂商可以灵活配置。