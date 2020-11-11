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69 元全网底价：腾讯视频 VIP 年卡整点秒杀

2020/11/11 9:24:55 来源：IT之家 作者：百竹 责编：一乖
评论：

京东 腾讯视频VIP会员旗舰店 再次开启大促，在5折99元的基础上，今日10点，14点，20点每个整点开抢30元券，每人限领1张：

京东腾讯视频 VIP会员 年卡69元秒杀直达链接

注意事项

  • 此会员不含京东PLUS权益；

  • 整点优惠券会自动显示在售价下方，依照上次经验，此券还是有些抢购难度的；

  • 腾讯视频VIP会员仅支持电脑、平板、手机，不支持电视端；

  • 虚拟商品一旦售出无法退换，请务必核对好充值账号信息哦！

大促规则

充值限购：1个充值账号限购2张季卡和2张年卡

店铺活动产品需在活动时间内付款成功才可享受此活动，超过活动时间将不享受活动价格。

适用场景：腾讯视频VIP会员 （不支持电视端观看！！！）充值方式：输入需充值的QQ号或绑定了腾讯视频账户的手机号，自动充值。

腾讯视频手机号充值问题：

1，手机号已绑定腾讯视频app登录的QQ或微信：手机号购买成功后直接发放至绑定的QQ或微信登录账号；

2，手机号未绑定QQ或微信：

a. 发放后用户可在腾讯视频App（V8.1.0及以上版本）使用获得会员的手机号进行登录，并根据登录指引使用；

b. 发放至手机号成功即开始消耗会员时长，记入会员存量；

c. 手机号内剩余会员时长将在用户首次使用手机号登录或手机号绑定时，一次性合并进其绑定或关联的QQ或微信。

• 京东京享红包（每天可抢3次，无门槛使用）

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关键词：腾讯视频京东精选

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