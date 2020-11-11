小品牌共享电动车悄悄进驻北京，北京市交委此前曾对违规运营企业罚款

11 月 11 日消息，一线城市共享电动车政策尚不明朗之际，部分共享电动车品牌悄悄进驻北京城。凤凰网科技在北京望京地区发现，一家名为 “青鸟出行”的共享电动车品牌已投放不少车辆。今年 3 月，“人民出行”曾因违规运营租赁电动自行车被北京市交通委处以 5 万元行政罚款。

凤凰网科技在北京望京西地铁站附近发现，约有 10 辆左右 “青鸟出行”品牌的共享电动车在道路一侧停放，座椅上的塑料包装膜尚未撕掉。目前尚未在 App Store 及部分安卓手机市场找到该应用软件，但可使用微信小程序扫码用车，使用需缴纳 199 元押金或购买免押金卡，起步价 3 元，骑行每分钟及每公里 0.1 元。在该品牌的微信小程序中可以看到，目前青鸟出行在望京地区已投放不少车辆。

因其单次收费高、日均骑行频次高等特点，共享单车企业今年纷纷加码发展共享电动车业务。但由于一线城市对电动车管控力度较大，共享单车企业大多选择在低线城市发展电动车业务。多位头部共享单车企业人士向凤凰网科技表示，共享电动车目前无法进入北京。

此前，北京市公布的《北京市非机动车管理条例》显示，北京市对互联网自行车租赁服务实施总量调控，明确不发展电动自行车租赁。今年 3 月，由人民数据管理有限公司与北京蜜步科技有限公司合作的 “人民出行”因自行在北京投放 “人民出行”电动车，并收取个人押金及租金，被北京市交通执法总队处以 5 万元的行政处罚。

事实上，不仅北京明确不发展共享电动车业务，上海、杭州、天津等城市均明确提出不鼓励发展电动车。此外，广东省江门市、佛山市、中山市等也明确禁止发展共享电动车业务，对已投放运营车辆的企业叫停。

凤凰网科技查询工商信息发现，“青鸟出行”的微信小程序由青鸟快租（北京）科技有限公司提供，该公司成立于 2014 年 10 月，注册资本 1000 万人民币，法人代表为王东明。凤凰网科技拨打该公司官网电话，截至发稿未能接通。