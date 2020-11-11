SpaceX 已获准在加拿大提供星链卫星互联网服务

11 月 11 日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 已经获得加拿大监管机构的批准，可在该国境内提供星链卫星互联网服务。

此前，在 10 月底，SpaceX 开始在美国对其星链互联网服务启动公开 beta 测试。现在，该公司已做好准备，首次将该服务拓展到美国以外的地区。

SpaceX 创始人、CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，该公司将在几天后开始发送第一个 beta 测试版邀请。

目前，SpaceX 的星链卫星互联网服务登陆加拿大的正式时间表还没有公布。不过，由于该公司最近才开始对这项服务启动公开 beta 测试，所以该公司要在加拿大提供这项服务可能还需要几个月的时间。

早在 2015 年 1 月，马斯克就宣布了星链卫星互联网服务计划。SpaceX 计划将约 1.2 万颗通信卫星发射到轨道，为地球上的用户提供宽带互联网服务。除了这已经获得批准的近 1.2 万颗卫星，该公司还申请发射 3 万颗卫星。

目前，SpaceX 已成功发射 15 批星链互联网卫星，入轨卫星总数达到 893 颗，如果包括 2018 年发射的 2 颗原型卫星，入轨卫星总数则为 895 颗。

上周，SpaceX 宣布，星链卫星互联网服务最初的定价为每月 99 美元，包含终端接收设备、三脚架和 WiFi 路由器在内的星链设备价格为 499 美元。