7nm 及 5nm 工艺产能大提升，台积电预计四季度营收有望超出预期

11 月 11 日消息，据国外媒体报道，在 10 月 15 日发布的三季度财报中，芯片代工商台积电预计四季度营收 124 亿美元到 127 亿美元，较三季度有明显提升，同比预计也将大涨，有望再创新高。

但英文媒体在最新的报道中表示，台积电四季度的营收，有望超出他们的预期。

英文媒体是援引产业链人士透露的消息，报道台积电四季度的营收有望超出预期的。这一产业链人士表示，得益于 5nm 和 7nm 工艺产量的增加，台积电预计他们四季度的营收有望超出预期。

7nm 是目前台积电营收最高的芯片制程工艺，今年前三个季度在台积电营收中所占的比例分别为 35%、36% 和 35%。5nm 则是台积电目前最先进的芯片制程工艺，三季度开始为他们带来营收，贡献了当季的 8%，也就是约 9.7 亿美元。按台积电预计的贡献全年 8% 的营收计算，5nm 工艺在四季度至少将为他们带来 26.47 亿美元的营收。

在 7nm 和 5nm 这两大主要工艺产量提升的推动下，台积电四季度的营收也大概率会有增加。

台积电在昨日已经披露了 10 月份的营收，为 1193.03 亿新台币，折合约 41.78 亿美元，11 月份和 12 月份如果保持相同的水平，台积电四季度的营收就将达到 125 亿美元。