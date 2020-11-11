“销售女王”董明珠带不动银隆的货吗

董明珠是一个永远不会轻言放弃的人，即便涉及的业务或项目再难，为了自己的执拗她也会坚持下去。当然，这里既包括强制员工购买格力手机，也包括她千辛万苦拿下的珠海银隆。

今年以来，虽然全球经济面临着很多不确定性，但是新能源汽车似乎还是迎来了渴望已久的爆发，整个新能源汽车行业都随着特斯拉的一飞冲天在开始欢悦。去年还一度接近退市边缘的蔚来，如今市值已经将近 600 亿美元；小鹏、理想、威马也都收获了自己的好成绩。

就在新能源汽车集体 “狂欢”的利好环境下，董明珠和她的珠海银隆却没能搭上这一轮 “便车”。

近日，银隆的一组股权拍卖信息，让这家逐渐淡出公众视野的新能源企业再次回到人们的视野中。但是和蚂蚁 IPO 前无数人排队摇号申购不同，银隆的股权拍卖则要冷清的多。从 7 月 10 号开始，银隆已经进行了 9 次股权拍卖，但成交量却寥寥可数，单股价格也从 35 元一路降到了 27 元。

显然，在新能源汽车火热的大环境下，投资者对银隆这家新能源车企的热情并不高。这个局，“销售女王”董明珠将如何破？

董明珠的眼光

成立于 2006 年的珠海银隆，很长时间以来都是一家不被外界熟悉的 “技术型”公司，直到 2016 年董明珠以个人名义拉着王健林、刘强东等大佬一起投资入股，才让外界关注到这家名不见经传的企业。彼时，国内新能源汽车市场在相关补贴的刺激下正在飞速增长，整个 2015 年国内新能源汽车年产销量同比增长超过了 3 倍，市场前景可谓是无限风光。

风口来临，除了传统车企在不断试水电气化，李斌、何小鹏、李想甚至是贾跃亭等互联网名人，以及阿里、百 度、乐视等巨头均先后加入战局。这些话题性很高的互联网大咖以及行业巨头的加入，也给新能源汽车市场带来了相当高的关注。

一直站在国内家电制造业前排的董明珠，也看到了这个快速增长的市场，而在国内空调市场逐渐摸到天花板的境况下，长时间依赖单一空调业务的格力电器，也在尝试业务多元化的突破。这种大背景下，同处珠海的银隆，自然就成为董明珠看中的重要目标。

但董明珠的投资并不是一帆风顺，最初的 “格力 130 亿全资收购银隆”提案遭到董事会否决，为此她在股东大会上大发雷霆，并说出了那句著名的 “5 年不分红你们能把我怎样。”不过，发火归发火，投资归投资。提案遭否决之后，董明珠毅然决然地以个人名义拿出 10 亿元，同时拉上王健林、刘强东共同出资 30 亿元入股，获得银隆 22.388% 股权。

此后，珠海银隆就与董明珠紧紧地 “捆绑”在一起。董明珠不断增持，在珠海银隆的个人股份最终增至 17.46%，一举成为银隆第二大股东。

记得当时有记者问王健林对于这一投资举措的看法，王健林自信地表示：“我并没有怎么具体看这个项目，相信董总的眼光。”当然，30 亿元的投资不可能真像王健林说的 “全凭信任”，但新能汽车作为风口上的 “猪”，又有董明珠个人出资牵头，王健林和刘强东没必要拒绝。

在当时的董明珠的眼中，新能源汽车行业拥有无比光明的未来，而银隆则是那个被埋在沙堆里的黄金，自己要做的就是把它挖出来。

从银隆的体量和业务来看，仅仅作为格力在珠海的一个 “邻居”，显然不足以让董明珠这位在资本市场摸爬滚打多年的 “女王”青睐。真正让董明珠倾心的，是其创始人魏银仓在 2010 年以不足 4 亿元人民币价格从美国买来的那个钛酸锂电池技术。

直到今天，银隆的官网上依然在显著的位置标注了自己的核心优势——银隆钛电池（钛酸锂电池）。

根据银隆官方的说法，钛酸锂电池拥有 6 分钟充满、循环寿命超过 2 万次，使用寿命长达 30 年等等特性。如果按照官方表述来看，银隆的电池技术应该是 “脚踢”特斯拉、“拳打”宁德时代的存在。也正是这个独具特色的电池技术，让董明珠坚信银隆是被埋在沙堆里的金子。

董明珠只是看到钛酸锂电池充能快速、寿命长的优点，但她没看到其能量密度低且相较于三元锂电池和磷酸铁锂电池的重大缺陷——成本过高。

能量密度低，意味着想要获得更高的续航里程，电池体积就注定会更加巨大，较大的体积也直接限制了钛酸锂电池的使用场景。所以一直到现在，其更多的使用场景只是商用大巴这样面向 B 端的少数车型。

2018 年银隆曾推出过纯电 SUV、MPV 等面向家用市场的车型，但都无疾而终。目前银隆的官网中商务车类目依然用的是其 MPV 车型 “艾菲”的照片，而其他类目下只剩下电气化改装的考斯特，已经没有 MPV 和 SUV 的踪影了。

公开数据显示，2019 年国内动力电池装机总量达到 62.2GWh，同比增长 9.2%；三元锂电池和磷酸铁锂电池占据了主要市场份额，而钛酸锂电池装机量仅达 0.38GWh 同比下滑了 23.6%。显然，无论是从技术层面还是市场反馈上来看，银隆的 “核心竞争力”——钛酸锂电池并不 “核心”。

银隆内部对这一点无疑是最清楚的，所以我们看到除了钛酸锂电池之外，银隆也在着手推出更加大众化的磷酸铁锂电池。目前银隆官网上已经出现了相关的电池产品，以及搭载此类电池的部分车型，其中就包括银隆的拳头产品商用巴士。

站在 4 年后的今天回看当初的收购，董明珠中意的新能源汽车行业确实迎来了春天，但她手里的珠海银隆却没有像金子那样发光耀采。

银隆折戟沉沙

作为投资人，在投资公司之前理应对投资对象的业务发展、财务情况进行严谨调查，明确了解公司经营状况之后再进行注资，这样既对得起自己也对得起其他跟投的资方。但就像对钛酸锂电池技术的一知半解，在拉人头入伙之前董明珠并没有完全了解银隆的财务状况。

据媒体报道，在董明珠投资之前，珠海银隆的创始人和最大股东魏银仓，以及高管孙国华、刘金良等人就就曾通过冒领公司补偿款、虚构建设合同、虚增采购设备等手段侵占了公司利益超过 14 亿元。最终，2017 年 11 月魏银仓辞职，并在东窗事发后远遁美国，银隆的上市计划也因此被迫中止。

目前珠海银隆拍卖的股份，正是魏、孙等人被冻结的部分。所以，作为第二大股东的董明珠也就理所应当的成为银隆的实际控制人。

当年贾跃亭出走美国后，“接盘侠”孙宏斌泪洒发布会，而如今面对珠海银隆这个残局的董明珠，显然比孙宏斌要坚强的多。她始终不是甘于人下的销售女王。

在入股之后，董明珠立刻对整个银隆的内部体系进行大举改革，多名拥有格力背景的高管进驻银隆相关核心业务部门。目前银隆的法人代表兼总裁赖信华，此前就是格力电器（郑州）有限公司的总经理。当时魏银仓等人尚未落马，董明珠大规模地架构调整也被外界视作银隆内斗的原因，但从现在的结果来看，显然是董明珠获得了最后的胜利。

一贯雷厉风行的董明珠在入主银隆之后，银隆也迎来了蒙眼狂奔的发展时期。从 2016 年 8 月开始，银隆就先后与成都、南京、天津、兰州等城市签约，计划投资 700 多亿元在各地建设相关的新能源产业园区。

但从当年银隆的营收状况来看，其根本拿不出 700 亿元来做投资。财务数据显示，银隆 2016 年的营收 78.98 亿元，净利润 8.36 亿元。尤其是当年 78.98 亿元的营收中，有 21.35 亿元是来自于国家相关新能源补贴。同时公司的应收账款也从 2014 年的 3 亿元，暴增至 2016 年中的近 50 亿元。

这种自身并不富裕但却大搞投资的做法，相信很多人都似曾相识，当年贾跃亭的乐视汽车就曾在莫干山、德清等地大举投资建设所谓的汽车生态。

此前，董明珠曾多次公开批评贾跃亭，有一次其甚至直言：“他是网红，但他对股民不负责任。”

现在回头去看，银隆近几年一系列激进的行为，又何尝不是乐视系造车故事的再现呢？这种财务状况下，珠海银玲依然能够喊出 700 亿元的投资计划，很大程度上是为了用投资换市场。

对此，相关出行领域分析师对懂懂笔记表示：“和蔚来、小鹏这些以 C 端市场为主的企业不同，银隆的主要产品是面向 B 端的巴士等商用车型。这种车型大部分的采购商都是地方政府和大型企业，想要获得地方政府的订单，投资建厂就是最有效的方式。”

以天津为例，2019 年天津新能源公交线路中银隆投入的运营车辆达 600 辆，占当年天津置换车辆数据的 80% 以上，银隆也借此成功抢夺了不少此前比亚迪的市场份额。就在今年国庆假期之后，董明珠就带领银隆总裁赖信华等到天津进行拜访，显然是为了继续加大天津的投入力度。

这种做法是否可持续？上述分析师指出：“地方政府需要的是企业投资建厂带来的税收以及就业机会，但这种大型商用车在每个城市的需求都是有限的，一旦需求饱和之后，企业就必须开拓新的市场。一家车企不可能无止尽地建厂，企业最终拼的还是产品力。”

况且，面对一个相对小众的市场需求，财务本就紧张的银隆根本无力同时维持这么多生产基地的同时建设和运营。从 2018 年开始就不断有媒体曝出银隆河北、南京等基地陆续停产、闲置，甚至部分厂已经对外出租。董明珠相当看重的天津市场，也被爆出过停产和车辆积压的情况。

据中国客车统计信息网数据显示，2016 年珠海银隆的销量是 6200 辆，到 2019 年已经下滑到 2708 辆，到了 2020 年 1-8 月只有 596 辆。

显然，曾以一场直播带货成交额突破 65 亿元的 “销售女王”，很难 “带”得动银隆的货。

当然，就像开头提到的，董明珠从来不会轻易认输，毕竟即便格力手机那样的项目直到今天仍然没有见她 “放手”。面对补贴逐渐终结，自身盈利能力又极为有限的银隆，董明珠一边在亲力亲为地跑市场、拉订单，一边也在不断为其输血。据相关媒体报道，目前格力已经通过一家名为长安投资的私募基金，拆借了 5 亿元巨资驰援银隆。

在格力电器的 2020 年半年财报中，显示公司对外重要债券投资总规模为 13.61 亿元，其中绝大部分投资都是持有一家名为北京长安投资集团有限公司所发行的私募债，其市值达 10.01 亿元，占格力电器重要债券投资的 7 成以上。

棋行险招，何解？

结束语

明星企业家董明珠今年过得并不顺利，一方面，格力丢掉了蝉联多年的空调老大宝座；另一方面，因为频繁直播带货，她与曾经关系紧密的经销商日益紧张；走上股份拍卖的银隆，依然需要靠她拖着往前走。

现在来看，站在 2016 年那个新能源刚刚崛起的风口，董明珠毅然选择投身新能源汽车行业的决定没有错。错的是她选择了一个 “不对”的合作对象。银隆的未来谁都不敢妄下论断，但至少从现在来看，银隆显然没能成为董明珠想象中的那块金子。至于银隆的核心竞争力：钛酸电池，市场和投资者已经给出了答案——他们显然更加关注比亚迪的刀片电池、特斯拉的 4680 无极耳。至于自动驾驶、车联网真正属于未来大势的方向，似乎也跟银隆没有任何关系。