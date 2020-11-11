消息称特斯拉正在加速交付 2021 款 Model 3，或于 5 周内交付

11月11日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉似乎正在加速交付2021款Model 3。

有很多消息说，很多2021款Model 3已经准备好交付。此前，在本月初，外媒就报道称，特斯拉的弗里蒙特工厂已开始交付经过重新设计的新版Model 3。

外媒称，特斯拉的弗里蒙特工厂有几批2021款Model 3汽车准备交付。其中，一些新生产的汽车已经装在运货卡车上，还有一些停在附近。

据悉，特斯拉通知了一些2021款Model 3性能版预订者，并告诉他们预计至少在5-7周内交付，而双电机长续航版的交付日期更早。

大约三周前，也就是在今年10月16日，特斯拉宣布推出2021款Model 3。外媒称，新版Model 3与旧版Model 3有所不同。新版Model 3采用了形状更加扁平的Aero车轮，而旧版的设计则显示了凸出的车轮辐条，但这已经被修改。

此外，新版Model 3修改了中控台设计，中控台采用了新的颜色和打开方式，与旧版车型的设计不同。在内部，新版车型的窗户和挡风玻璃的双层玻璃已经明确改善了隔音效果。

近日，外媒报道称，特斯拉发给欧洲客户的书面文件显示，2021款Model 3长续航版配备了82kWh的电池组。相比之下，2019款和2020款Model 3配备的是79kWh的电池组。这意味着2021款Model 3长续航版的电池容量提升了大约3.8%。