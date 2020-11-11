良品铺子回应 “因不满天猫随意改价被取消所有促销”传闻：消息不实，在核查

11 月 11 日消息，2020 年电商双十一大促进行时，但商家与平台纠纷仍然存在。互联网上流传一张截图显示，良品铺子员工疑似因不满天猫随意改动商品价格而与对方发生争吵，同时流传一张良品铺子集团副总裁揭晓峰在朋友圈中的发言截图，称 “公司无此人，此消息不实”。凤凰网科技求证良品铺子方面，良品铺子公关人员表示副总裁揭晓峰截图属实，但他们也是刚得知此事，目前 “正在核查”，并表示，良品铺子与阿里双十一合作仍在正常推进之中。阿里未对此置评。

良品铺子是线上零食品牌的头部品牌，去年该品牌在双十一期间全渠道终端零售销售额突破 5.6 亿元，同比增幅超过 40%，天猫双 11 领卡会员数突破 1130 万，位居零食品类目排名第一。

网传截图显示，一位疑似良品铺子的员工在群聊中称，“各位猫超大佬，你们这样胡乱改价，我们确实承受不起”，该员工说，天猫员工改价过程完全不与品牌方协商，“强制要求跟价、比价、改价”，导致价格体系失控。该员工反问，“现在猫超，已经开始吸商家血为生了？”

此后一位疑似天猫员工在群聊中回复，“猫超尊重你们的建议，取消所有良品的促销，但也请尊重猫超的平台”。上述良品铺子员工随后在群聊中致歉。

良品铺子集团副总裁揭晓峰在朋友圈中回应称，公司无此人，此消息不实。良品铺子公关人员向凤凰科技表示，他们目前正在内部核查此事，同时也 “还在跟揭总核对这件事”。截至发稿，阿里巴巴未对此事置评。

与往年相比，阿里巴巴今年延长其天猫双十一的促销周期，同时引入了更多游戏玩法。今日早间，天猫对外披露 11 月 1 日至 11 日 0 点 30 分，天猫双十一成交总额突破 3723 亿元，超过去年双十一全天成交额 2684 亿元人民币，但两者统计口径不同。

• 京东京享红包（每天可抢3次）

• 天猫超级红包（每天可抢3次）



