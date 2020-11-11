攀升战境 S5 双 11 热销中：十代 i5+GTX 1660S，到手 3399 元

IT之家 11 月 11 日消息 双十一快要结束了，在这个时候为自己选购一台电竞主机是个不错的机会。攀升战境 S5 台式电竞主机正于天猫商城热卖，该机采用十代 i5 处理器，辅以 GTX 1660S 显卡，活动期间到手价仅 3399 元，注重性价比的朋友不妨一看。

外观上，攀升战境 S5 纯白色的机箱在简洁中体现出了隐约的科幻感，棱面的造型设计更让人联想到攀升此前的赛格、VGAME 等经典型号，能感受到家族基因的传承。

配置上，攀升战境 S5 游戏主机搭载十代 i5 10400F 处理器，该处理器为 6 核心 12 线程，睿频最高可达 4.3GHz；显卡为 GeForce GTX 1660 Super，辅以 16GBDDR4 内存和 480GB 的高速 SSD。

此外，攀升战境 S5 既通过前面板两侧的大型通风口和顶部的 360mm 三风扇位保证了强劲的换气散热风道。同时，其平直的机身、前面板正面无开孔的造型，再加上便利的前置 IO 接口设计，也令这台主机能够兼顾创意工作场景下的审美需求。

IT之家获悉，除了战境 S5 外，还有多款更高配置的电竞台式机产品参与活动，攀升推出了满 3500 减 300 元优惠活动，活动期间入手产品性价比显著。