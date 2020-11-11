英特尔发布全新服务器独显，双卡服务器可生成 100+《王者荣耀》游戏实例

IT之家 11 月 11 日消息 今天，英特尔发布全新服务器 GPU，也是首款面向数据中心的独显产品。英特尔表示，利用英特尔至强可扩展处理器与全新英特尔服务器 GPU 的组合，加之开源和授权的英特尔软件组件，即可以较低的总体拥有成本，为安卓云游戏以及 OTT 实时视频直播的高密度媒体转编码提供高密度、低时延的解决方案。

IT之家了解到，英特尔服务器 GPU 采用英特尔能效最高的图形架构——英特尔 Xe-LP 微架构，拥有低功耗、独立片上系统设计，并配备 128 比特管道和 8GB 专用板载低功耗 DDR4 显存。

▲新华三 XG310 PCIe GPU 扩展卡

官方表示，通过将英特尔服务器 GPU 和英特尔 至强可扩展处理器强强联合，服务提供商可在不改变服务器数量的情况下，单独扩展显卡容量，以在每个系统上支持更多流和订阅用户，并同时实现较低的总体拥有成本。通过新华三 XG310 X16 PCIe3.0 GPU 扩展卡——在 3/4 长、全高尺寸内封装四颗英特尔服务器 GPU 芯片，即可在一个典型双卡系统中支持超过 100 个安卓云游戏并发用户。这一数量最高可扩展至 160 个并发用户，实际数量取决于具体的游戏和服务器配置。开发人员可利用目前 Media SDK 中的通用 API，这一 API 也将于明年迁移到 oneAPI 视频处理库当中。

目前，英特尔正在与包括 Gamestream、腾讯和 Ubitus 在内的诸多软件和服务合作伙伴合作，共同将英特尔服务器 GPU 推向市场。

腾讯先游云游戏助理总经理方亮表示：“英特尔至强可扩展处理器和英特尔服务器GPU，打造了一个高密度、低时延、低功耗、低TCO的解决方案，让我们能够在每台双卡服务器上生成超过100个游戏实例，诸如《王者荣耀》、《传说对决》。”