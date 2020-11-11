从图文时代走入视频时代，百度成立业务部再战短视频

就在短视频头部平台冲刺第一股之际，百度升级成立了短视频业务部。

近日，百度移动生态事业群将好看视频与全民小视频整合为短视频业务部，由原好看视频总经理宋健负责。

百度方面表示，成立短视频业务部旨在让两款产品聚拢并形成更强大的生态合力，同时实现资源的高效调配和分发，推动业务快速发展。

这也是继投资 MCN 机构牧云文化与签约开心麻花之后，百度再度升级短视频生态布局。专门成立业务部，意味着短视频业务在百度移动生态中的战略地位提升。

今年以来，百度在直播短视频方面几度出手。短视频作为百度 2017 年就布局的业务，一路以来并没有站上主舞台。

今年再次发力后，短视频业务能为百度带来什么？

一、百度正在从图文时代向视频时代转移

视频化是百度移动生态今年的主旋律。

今年上半年，在疫情刚刚平稳后，百度举办了 2020 年移动生态大会。基于过去一年百度搜索在视频化上的变化——视频分发规模上增长 150%；百度信息流富媒体内容中，视频增长超过 125%，直播增长 62%，沈抖在这场大会上明确了 “非常清晰的目标和前进的方向”。

他提到，会在百度移动生态类多个平台之间进行彻底打通，包括 2 亿 DAU 的百度 App，以及爱奇艺、知道、百科、文库、贴吧、好看视频等产品。

此外，2020 年百度也会基于搜索能力推进直播业务，百度直播的核心更像是升级一种内容呈现形式，即从原来的图文为主，向直播、视频、图文多种形态呈现过渡。

沈抖的这次表态，奠定了百度持续加码直播和短视频业务的基调。

在直播方面，百度 App 不仅上线购物频道，突出直播带货。今年 6 月还有消息称百度移动生态事业群已经完成搭建直播中台，组建独立团队，负责人为古丰（真名为陈罗金），向百度副总裁、百度 App 总经理平晓黎汇报。

古丰原为 YY 游戏直播创始人，从 YY 游戏直播团队离开后，做了直播社交产品火聊 App，不过在移动互联网的浪潮中，这款产品并未有太大的声响。此次古丰加盟百度带团队，意味着直播业务将团队化运营，战略地位进一步提升。

在短视频方面，今年 8 月，原西瓜视频负责人宋健正式加盟百度，担任好看视频总经理。

宋健也是视频领域的 “老人”了，同时也是百度 “故人”——曾于 2015 年 7 月—2016 年 10 月担任字节跳动旗下今日头条视频总经理，但在更早前，他还曾担任百度搜索、百度国际化搜索部门的产品经理。

2016 年，离开今日头条后，宋健开始短视频领域的创业，并于 2018 年初成立以短视频业务为主的小桨科技，推出了语音短视频产品。

今年 6 月，百度收购小桨科技，创始人宋建随即带领团队加盟百度。

约三个月后，百度又完成对重庆牧云文化投资，宋健代表百度进入董事会，成为新增董事。

牧云文化是一家集内容生产、内容营销、内容电商为一体的短视频 MCN 机构，主攻三农、旅游、时尚领域短视频内容。与此同时，由于看好重庆短视频创作生态，好看视频接下来将重点布局重庆，包括在渝建立线下创作空间、设重庆频道等。

分析认为，百度想要跻身短视频头部市场，需要一定时间、推广成本以及更为精准的定位，目前看来，从地方找突破点，或许是其中一个方向。

从直播和短视频双线发力，百度显然想跟上用户使用习惯的变化，同时也试图在打得火热的视频领域占据一席之地。但 2017 年就曾入局，三年多来都没有做起来的短视频，百度这次凭什么？

二、百度的直播短视频之战，可能更多是搜索流量之战

百度在短视频方面不是没有做过努力。

好看视频与全民小视频是其在 2017 年 2018 年先后推出的短视频产品。经过 3 年发展，好看视频独立 App 日活 3000 万、全域日活 1.1 亿、App 人均使用时长达 70 分钟。

但这个数据，相比较 3 亿日活的快手和 6 亿日活的抖音相去甚远。相比较后起之秀微信视频号的 2 亿月活也有很大差距。

不过，相比较行业头部玩家，百度的思路不同。宋健曾提出，好看视频在人群定位上主打 70、80 后社会中坚力量，形成差异化用户占位，与其他主打年轻用户和下沉用户的产品进行区分，在内容上更多呈现垂直、知识类以及过往综艺、影视剧片段剪辑的内容。

好看视频与百度 App 打通后，一定程度上，短视频带来的流量和生态更多也是在滋养百度 App。

百度的直播短视频之战，可能更多是搜索流量之战。

在搜索逐渐常态化的今天，越来越多的 App 瓜分了原本集中在搜索引擎的流量。同时，字节跳动和腾讯也在搜索上发力，加大搜索与其内容生态结合的力度。这对百度流量无形之中形成冲击。

对于视频化，百度目前可谓倾注全力支持。不过，百度的短视频体系目前还比较缺乏独特的内容原创性，这是内容平台突破性增长的前提。

目前，百度试图通过对内容机构的签约、投资，甚至收购来组建内容生态。但从整个短视频行业来看，头部的优质资源已被处于第一梯队的快手和字节跳动两大龙头瓜分，就连腾讯也很难在其中找到突破点。

就追风口而言，百度显然已经错过了最佳时机。但未来视频化是趋势，百度的加码或许也是必须要做的事情。

放眼整个行业，尽管抖音、快手已拿下短视频市场相当大的份额，但腾讯、百度对这一赛道热情不减，互联网巨头们依然希望能有机会进入短视频头部阵营。对于晚了一步的百度来说，要打好这一战，还需要更多的时间和筹码。