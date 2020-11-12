平台反垄断指南亮相：价格歧视、二选一或成过往

近日，一则重磅消息悄然出炉：市场监管总局发布关于《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见的公告。这则消息并没有引起太多人的注意，但对于整个互联网平台经济而言，这无疑将会产生非常深远的影响。

市场监管总局发布关于《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》

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《平台经济反垄断指南意见稿》的主要目的，是为了预防和制止平台经济领域垄断行为，引导平台经济领域经营者依法合规经营，促进线上经济持续健康发展。近年来电商发展迅猛，各种涉嫌垄断的行为屡见不鲜，如平台逼迫商家二选一、通过大数据对消费者采取价格歧视等等，这都已经算不上是什么新闻。即使是格兰仕这样的家电巨头，也深受其害，更勿论势单力薄的普通消费者。

电商涉嫌垄断的行为，破坏了经营秩序，不利于公平竞争，也有损消费者和社会公共利益。现在，相关的反垄断法规进入到了公开征求意见的阶段，新的反垄断法规会对平台经济有怎样的规制？被人诟病已久的价格歧视、二选一现象会被明文禁止吗？这就来抛砖引玉，作简单解读吧。

电商逼迫商家 “二选一”被明文禁止

先来说说这个在当前环境下司空见惯的现象。我们知道，电商等平台经济是具有先发优势这一特征的，率先占据着大份额市场的平台，有着强大的议价权，这一大体现就在于可以逼迫商家站队，如果商家入驻竞争平台，则会遭遇到在当前平台被搜索降权等手段威胁。在将来，这样的情况将得到遏制。

▲ 格兰仕曾经起诉电商平台滥用市场支配地位

在《意见稿》的第三章第十五条 “限定交易”中，以下行为将会成为判定是否构成限制交易行为的因素：

（一）要求交易相对人在竞争性平台间进行 “二选一”或者其他具有相同效果的行为；

（二）限定交易相对人与其进行独家交易；

（三）限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易；

（四）限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。

同时，分析是否构成限定交易，会考虑平台使用搜索降权、流量限制以及限制补贴、折扣等手段来限制交易。如果电商被认定限制交易，即涉嫌《反垄断法》的滥用市场支配地位行为。像格兰仕被迫 “二选一”这类现象，将成为历史。

“捆绑搭售”将成过往

在强势的电商平台上，当前还存 “捆绑搭售”这样的操作。例如，在平台上订机票的时候会被捆绑搭售保险，订酒店的时候被捆绑搭售就餐券等等，这些选项被默认勾选甚至无法取消，让消费者防不胜防。实际上，这类现象在之前颁布的《电商法》中，已经被明令禁止，如有搭售行为，需要 “以显著方式提请消费者注意”。现在，新的《平台经济反垄断指南意见稿》中，对相关行为作出了更多规制。

▲ 莫名其妙捆绑的套餐

在《意见稿》第三章第十六条 “搭售或者附加不合理交易条件”中，以下行为涉嫌构成搭售或附加不合理交易条件：

（一）利用格式条款、弹窗、操作必经步骤等交易相对人无法选择、更改、拒绝的方式，将不同商品进行捆绑销售；

（二）以搜索降权、流量限制、技术障碍等惩罚性措施，强制交易相对人接受其他商品；

（三）对交易条件和方式、服务提供方式、付款方式和手段、售后保障等附加不合理限制；

（四）在交易价格之外额外收取不合理费用；

（五）强制收集用户信息或附加与交易标的无关的交易条件。

在《电商法》实施后，平台的强制搭售行为已经收敛了不少；随着《平台经济反垄断指南》的推行，将来此类行为势必会得到进一步的遏制。

消费者将不再被 “价格歧视” 这是近几年非常流行的话题。随着平台对个人信息的收集愈发详尽，平台通过大数据对不同的消费者进行差别定价的现象，越来越常见。人们被电商平台打上不同的标签，而对应不同标签的人群，购买同样的商品服务，价格是不一样的！这种 “价格歧视”已经被多人证实，电商平台这类 “杀猪”行为，实在令人心寒。

▲ “大数据杀熟”下，老用户价格更贵

这次的《意见稿》在第三章第十五条 “差别待遇”当中，以下行为可以作为分析是否构成差别待遇的因素：

（一）基于大数据和算法，根据交易相对人的支付能力、消费偏好、使用习惯等，实行差异性交易价格或者其他交易条件；

（二）基于大数据和算法，对新老交易相对人实行差异性交易价格或者其他交易条件；

（三）实行差异性标准、规则、算法；

（四）实行差异性付款条件和交易方式。

可见，这涉及到了当前常见的 “价格歧视”现象，是非常与时俱进的法规。大数据算法能够提高交易效率，但如果用于 “价格歧视”，将会损害消费者的切实利益，也不利于行业的健康发展。对这样的现象进行规制，是非常有必要的。

后话

除此以外，《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》还涉及了其他方方面面的反垄断条款，例如禁止使用不公价格行为、低于成本销售等滥用市场支配地位的行为，以及对于协同行为的认定等等，限于篇幅，这里就不一一详细列举分析了。毫无疑问，这会是一部深切影响互联网经济的法律法规，大家如果有什么意见需要反馈，请积极到相关途径提出，希望国内的互联网经济能够有序发展，欣欣向荣吧！