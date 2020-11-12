AnandTech：苹果 M1 CPU 核心世界最快的说法 “极其可信”

IT之家 11 月 12 日消息 苹果周二发布了新款 MacBook Air、MacBook Pro 和 Mac mini，成了第一波搭载 Apple Silicon 的 Mac，AnandTech 此后发表了一篇深度解读苹果全新 M1 定制芯片的文章。

文章首先扒了扒苹果发布会上提供的关于 M1 芯片设计的公认稀缺的细节，成功推断出一些关于处理器封装和架构的信息。

从 M1 的统一内存架构开始，AnandTech 指出，这种封装风格让嵌入式内存放在了计算芯片的一侧，而不是在计算芯片的顶部，确保了芯片可以有效地冷却，这表明苹果使用了类似于之前 A-X 芯片中的 128 位 DRAM 总线。

IT之家了解到，苹果表示，M1 拥有 4 个高性能的 “Firestorm”CPU 核心和 4 个高效的 “Icestorm”核心。Anandtech 在研究苹果 M1 亮相时展示的内核照片（die shot）时解释说，该芯片似乎有 12MB 缓存 -- 高于 A14 中的 8MB 二级缓存 -- 这很合理，因为 M1 有四个高性能核心而不是两个。

文章随后又将 M1 的性能与现有的英特尔和 AMD 处理器进行了比较，并将 A14 作为基准指南，同时指出，因为其更多的缓存，“我们预计 M1 中使用的 Firestorm 核心会更快”，这表明 “苹果声称拥有世界上最快的 CPU 核心似乎非常可信”。

AnandTech 通过一系列的基准测试，将 A14 与Ryzen 9 5950X 和英特尔 i7-1185G7 进行对比，AnandTech 称其结果 “令人瞠目结舌”，并指出 “A14 目前能与目前市场上 x86 厂商最优秀的顶级性能设计相抗衡，这简直是一个惊人的壮举。”考虑到过去五年单线程性能提升的图表，AnandTech 认为，英特尔将其芯片的性能提升了约 28%，而苹果在同期的性能提升幅度接近 198%。

苹果这些年的性能轨迹和毋庸置疑的执行力，才成就了今天的 Apple Silicon。任何人看了这张图，都会意识到，苹果除了抛弃英特尔和 x86，转而采用自己内部的微架构，根本没有其他选择，如果继续顺其自然，就意味着停滞不前和更糟糕的消费产品。

性能分析的结论是，苹果拥有巨大的能效优势，这也是为什么新的 M1 芯片将能够提供大幅提升的电池续航，和与当前英特尔 MacBook 阵容相比大幅提升的性能。苹果曾表示，至少需要两年时间才能将其整个 Mac 产品线过渡到 Apple Silicon。按照目前的性能轨迹，苹果即将推出的台式机级芯片设计很可能看起来 “非常令人印象深刻”，AnandTech 总结道。