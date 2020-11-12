“冒烟的 Xbox Series X”被质疑是假的，微软：请不要往里面吹烟

IT之家 11 月 12 日消息 有用户在社交媒体称自己新的 Xbox Series X 冒烟了，还放出视频为证，但对于这些视频是否属实，有很多人持怀疑态度，这可能是一个精心策划的骗局。

这一切都源于一位 Xbox Series X 的拥有者 Arek Adamowicz 的推特，在一段视频中，Adamowicz 拍到了似乎在开机几分钟后，游戏机顶部有烟雾涌出，另一位 Twitter 用户 Nick Blanco 也发布了类似的视频。

然而，其他 Twitter 用户表示，这些烟雾看起来很可疑，像是用电子烟产生的烟雾。根据 Xbox Studio 的说法，这种效果很容易创造，因为 Xbox Series X 从底部吸收暖气，并将其从顶部推出。需要做的就是抽一大口烟，吹到底部通风口，Xbox Series X 会从那里吸入冷空气，然后被另一个风扇从顶部吹出来。

但根据 Adamowicz 的说法，他否认造假，与 Xbox Studio 在 Twitter 上发布的视频不同，并没有看到有人向游戏机底部吹烟。Adamowicz 声称，这发生在初始启动几分钟后，他正在寻求换货。

这并不能排除视频编辑的可能性，Adamowicz 的游戏机冒出的烟雾与 Xbox Studio 的游戏机冒出的烟雾看起来很相似，但 Adamowicz 也否认了这一点。

IT之家了解到，不管这些 Xbox 是否真的起火，微软都在调查这个潜在的问题：“我们认真对待所有的产品安全报告，我们的产品符合或超过行业标准。我们正在进一步调查中。”微软发言人告诉 Gizmodo。

微软回应：请不要向Xbox Series X里吹烟！