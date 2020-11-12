SpaceX 完成火箭静态点火测试，周末将载人发射

当地时间周三，美国太空探索技术公司 SpaceX 在肯尼迪航天中心 39A 发射台对一枚猎鹰 9 号火箭进行了静态射击测试。这次例行的飞行前测试拉开了 SpaceX 首次商业载人飞行倒计时的序幕，该火箭将于本周末将搭乘四名宇航员的载人龙飞船送往国际空间站。

此次静态点火测试原定于美国当地时间周二晚间进行，但被 SpaceX 推迟了 24 小时，以便其测试并更换火箭第二级的排气阀。在周三下午的试飞前测试中，猎鹰 9 号火箭发动机冒出滚滚浓烟，轰鸣着启动。静态点火测试是发射前的标准程序，也是最后几个最重要的测试之一。

在测试过程中，猎鹰 9 号火箭被固定在发射台上，9 个火箭第一级上的发动机被短暂启动。这使得工作人员可以确保所有系统工作正常，火箭已做好飞行准备。测试结束后不久，SpaceX 在推特上表示，静态点火测试取得了成功，并计划于美国东部时间 11 月 14 日晚上 7 点 49 分发射。

这次飞行标志着 SpaceX 今年执行了第 21 次任务，也是第一次从佛罗里达发射火箭。火箭的第一级预计将在升空大约 9 分钟后降落在卡纳维拉尔角空军基地。如果一切按计划进行，载人龙飞船将在 8.5 个小时之后，也就是周日 (11 月 15 日)早些时候到达国际空间站。

SpaceX 首次商业载人任务（Crew-1）使用的载人龙飞船和火箭都是全新的。随着 Demo-2 演示任务取得成功，NASA 在 5 月份将两名 NASA 宇航员送到空间站停留了两个月，NASA 已经批准 SpaceX 在未来的任务中重复使用载人龙飞船和火箭。事实上，将于明年发射的 Crew-2 任务，就将重复使用 Demo-2 的载人龙飞船和 Crew-1 的助推器。