苹果入局、千元机再现，5G 手机双十一迎大规模 “换机潮”

从 10 月开始，5G 手机市场热闹非凡，苹果发布新款 5G 手机成后起新秀，老玩家们也扎堆发布新机，华为 MATE 40 系列、一加 8T、realme Q2i 等发售；其中 realme 再度发布千元以下 5G 手机，realme Q2i 起售价为 998 元。

此次双十一到来，5G 手机又迎来新一轮消费节。对手机厂商来说，双十一无疑是清库存、争用户的一大机会，一场面向中低端 5G 手机的抢人大战正在上演。而随着苹果的入局，5G 手机将迎来更大规模的换机潮。

入局双十一促销战，5G 手机销量增长明显

今年以来，尽管 5G 手机出货量不断上升，但整体手机行业仍未完全走出低迷。

调研公司 Counterpoint 发布报告显示，今年第三季度，中国智能手机市场继续收缩，出货量同比下滑了 14%。中国信息通信研究院的数据显示，今年 1-9 月，国内手机市场总体出货量累计 2.26 亿部，同比下降 21.5%。

同期，根据中国信通院报告，5G 手机累计出货量 1.08 亿部、上市新机型累计 167 款，占比分别为 47.7% 和 46.5%。其中 9 月，国内市场 5G 手机出货量 1399.0 万部，占同期手机出货量的 60%，这也是连续第四个月 5G 手机占比超过 60%。

随着 5G 网络建设加速，布局日益完善，各大手机厂商不断发布 5G 新机，进一步下拉 5G 手机价格，使 5G 手机全价位布局基本完成。同时，4G 手机逐步退场，5G 手机的渗透率逐渐上升。今年双十一，5G 手机无疑是各大厂商的重点。

从数据来看，今年双十一，手机仍是各大电商平台销售火爆的产品品类之一，其中，5G 手机也成为了销售主流。手机厂商也在不断造势，福利、优惠齐上阵，加上千元机的出现，双十一销量、销售额提升明显。

其中，在推出迄今为止价格最低的 5G 手机 realme Q2i 后，realme 宣布该款手机双 11 期间，将比首发价便宜 50 元，价格降到了 948 元。

Redmi 也在十月底推出 “双十一特供”的 “K30S 至尊纪念版”，售价 2599 元起，11 月 1 日正式发售，双 11 期间特供 300 元补贴，到手价 2299 元起。

此外还有，华为 nova8 SE 订金 1 元抵 51 元，OPPO 新机 OPPO K7x 双十一当天可享 100 元优惠，起售价 1399 元，vivo 新机 vivo X50 直降 300 元等。

与此同时，各大电商平台也推出购买补贴、以旧换新等促销活动。针对 5G 手机，苏宁易购的专项补贴平均到每部手机补贴金额高达 500 元，京东推出 5G 购机补贴最高 3840 元等。

从披露的销售成绩来看，促销之下，5G 手机销量增长明显。

天猫数据显示，从 11 月 1 日到 11 日 0 点 35 分，苹果、华为等品牌成交额已突破 10 亿元。

而在京东平台，11 月 11 日前 10 分钟，5G 手机成交额同比增长 15 倍，华为手机成交额同比增长超 100%，华为 Mate40 系列 7 秒成交额破亿；小米手机、realme 真我手机 5 分钟成交额同比增长超 10 倍。苏宁易购公布数据显示，双十一前一小时 5G 手机销售增长 10 倍。

苹果入局、千元机频现，5G 手机 “换机潮”进行时

在过去的半个多月里，新发布的 iPhone 12 系列一直是手机圈中的焦点。

长江证券发布的研报指出，苹果 iPhone 12 产品恰逢中国市场 5G 换机潮。不少苹果用户或潜在客户推迟换机以购置 5G 版 iPhone 新机。

中国银河证券则认为，预计存量超 10 亿用户将在 1-3 年左右陆续更换手机，苹果手机未来出货量将迎可观增长。保守预计 2021 年出货量将达 2.2 亿部以上，同比增长超 20%。

此前，在财报电话会议上，苹果公司首席执行官库克表示，根据苹果在 iPhone 12、iPhone 12 Pro 初始销售数据，本季度在中国市场的销售数据会很好，苹果公司对于中国市场的销量情况非常有信心。

近日，IDC 发布报告显示，2020 年第三季度，中国 5G 手机厂商份额 TOP5 分别为华为、OPPO、vivo、小米、realme，其中华为以 56.6% 的市场份额排名第一，OPPO 位居第二，市场份额为 16.2%，vivo 以 14.5% 的市场份额紧随其后，小米排名第四，占据了 9.2% 的市场份额，realme 则以 2.5% 的市场份额位列第五。

而这和第一季度相比，变化较大。在第一季度，vivo 以 14.4% 的市场份额排名第二，OPPO 则排名第三，市场份额 13.9%，realme 更是归类在其他内。由此可见，5G 市场竞争十分激烈，各大主流厂商均在不断发力，抢占市场。在此情况下，有新秀的升起，也有旧兵的后退，苹果能在其中赢得多大份额还充满未知。

11 月 7 日，中国电信推出第一款自有品牌 5G 手机 “天翼 1 号”，售价 999 元。至此，已有三款 5G 手机低于 1000 元，包括 realme 真我 Q2i，以及 realme 真我 V3。

而截至目前，主流手机厂商包括华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等都已推出价位在 1000 元至 2000 元间的 5G 手机。

5G 手机门槛一降再降，随之而来的便是销量的增加。

Strategy Analytics 发布报告显示，今年全球 5G 手机的销量预计将达到 2.5 亿部，而 2019 年为 1820 万部，同比增长 1282%。到 2021 年，5G 智能手机的出货量将达到 4.5 亿至 5.5 亿部，至少是今年（预期）总数的两倍。