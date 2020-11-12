小米 11 系列有望提前亮相：最快年底相见，或首发骁龙 875

一年一度的双十一购物狂欢节终于落下帷幕，从官方公布的数据看，小米凭借全平台 143 亿的销售成绩再次成为了今年双十一大战的超大赢家，在做出主要贡献的手机业务中，除了主打性价比的机型外，首次全面进军高端的小米 10 系列也再次以漂亮的成绩为其主要销售周期画上了圆满的句号。而小米接下来的重中之重，也将全面放在新一代的小米 11 系列旗舰上。现在有最新消息，继三星 Galaxy S21 系列之后，近日有数码博主爆料称该机也将提前亮相。

高通将于 12 月 1 日举行骁龙技术峰会，届时明年主流旗舰标配的新一代旗舰平台骁龙 875 将正式亮相，而据此前多方透露的消息，一贯首发高通顶级旗舰芯片的三星也将有望提前在明年 1 月推出全新的 Galaxy S21 系列机型。不知道有没有确切的联系，近日知名数码博主 @数码闲聊站 最新发布的消息显示，全新的小米 11 系列似乎也将提前在年底提前亮相。要知道，往年的小米数字系列旗舰基本都是在新一年的第一季度推出，几乎没有一年推出两代数字系列旗舰的习惯，结合骁龙 875 以及 Galaxy S21 系列预测的发布时间，小米 11 系列即使是年底亮相，大概率也不会是 2020 年底，而是农历春节前。

至于全新的小米 11 系列本身，@数码闲聊站 随文放出的图片（并非小米 11）似乎在暗示，该系列依旧会提供小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，二者均将居中挖孔屏方案，其中前者将采用直屏设计，而后者则有望采用的是双曲面屏。此外，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列旗舰最大的看点就是将首发搭载骁龙 875 处理器，这将是小米第一次使用 5nm 手机芯片，采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”，跑分突破 70 万也就是轻轻松松的事。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰有望提前亮相，至于能提前多久，目前还在猜测中，并没有确切的证据支持，更多详细信息，我们拭目以待。