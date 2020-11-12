Redmi K40 系列曝光：小孔径 OLED 挖孔直屏，支持 120Hz 刷新率

在刚刚结束的一年一度双 11 大战中，手机品类下小米品牌尤其旗下的 Redmi 品牌凭借傲人的战绩一时间可谓风头大盛，无论是最新发布定位旗舰的 Redmi K30 至尊纪念版，还是上市已久定位入门的 Redmi 9A 都备受用户欢迎，这也充分正面了 Redmi 品牌独立的巨大成功。而在接下来的 Redmi 新机中，取得了巨大成功的 Redmi K30 系列的继任者——全新的 Redmi K40 自然是备受关注的一款。

近日小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰表示，Redmi K30 Pro 即将退市，这也就意味着，有新一代的 K 系列机型即将推出，不出意外的话，该机就是此前已经得到一些曝光的 Redmi K40 系列。现在有最新消息，近日有知名数码博主 @数码闲聊站 发布最新爆料称，Redmi 迭代机型将采用的是 OLED 柔性挖孔直屏，刷新率为 120Hz，前置摄像头孔径在 3.7mm 左右，且边框控制也很棒。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi K40 系列将依旧至少包含 Redmi K40 和 Redmi K40 Pro 两个版本，其中 Redmi K40 Pro 将有望首批搭载全新的骁龙 875 旗舰芯片，基于 5nm 工艺制程打造，可能会采用 Cortex X1 超大核 + Cortex A78 大核的组合，延续 “1+3+4”三丛集架构，由一颗超大核 + 三颗大核 + 四颗能效核心组成，其中 ARM 称这颗 Cortex X1 超大核将提供比 Cortex-A77 高 30%的峰值性能。

据悉，全新的 Redmi K40 预计会在今年第 4 季度率先上市，而有望首批搭载全新的骁龙 875 芯片的 Redmi K40 Pro 的上市时间则有望在明年第 1 季度。更多详细信息，我们拭目以待。