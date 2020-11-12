双十一尾款人图鉴：别问，问就是剁过了，在吃圭

“OMG，买它”

“不要睡了，醒醒”

“姐妹们，现在还很早，快买起来”！

这个双十一，雷锋网编辑真实感受了一把被李佳琦支配的恐惧。

当然，除了李佳琦之外，令人恐惧的还有 “定金一时爽，尾款火葬场”的新玩法。

剁手党们已经哭晕在厕所。

不同于以往，今年的双 11 比往年来得更早一些，10 月 21 日开启预售，消费者可分两波付预售商品的尾款，11 月 1 日 - 3 日是第一波，11 月 11 日为第二波。

而今年剁手党们的疯狂都体现在了带货主播的直播间里。

数据显示，10 月 21 号晚上那近 8 小时的预售直播里，李佳琦直播间观看量达到 1.6 亿次，预售了 126 款产品，而薇娅直播间观看量达到 1.49 亿人次，预售了 149 款产品。淘宝直播定金 GMV 排名显示，两人 GMV 合计超过 70 亿，销售订金超 10 亿元。

双十一当晚，开场仅 30 分钟，阿里即宣布成交额突破 3723 亿元，京东方面则宣布平台实现 2000 亿元下单金额只用了 9 分钟。

直播间里的生意更不必说，网红主播的直播间里更是货一上架就被抢空了。

我人都傻了。

全程看完李佳琦直播的雷锋网 (公众号：雷锋网)编辑，也忍不住跟着剁了手 ......

果然，生活的大部分快乐是建立在买买买上的。

同是尾款人，定金各不同

昨晚，看完网红直播的我只有一个感受，这届年轻人的心思，真的越来越难猜了。

他们的消费观念已经不仅仅停留在薅商家羊毛身上了，相反，他们更满足于为自己的快乐买单。

首先是来自种草的快乐。

根据 DT 财经的调研结果显示，明星同款、网红测评、博主推荐…… 这是个种草方式五花八门的时代。

算法根据消费者的喜好，让大量的商品种草信息涌入他们的视野。

今年淘宝、天猫等依旧是最大的种草平台，但电商主播的地位同样不容小觑，俨然已经成为新一代的种草来源。

双十一前夕，雷锋网编辑的一个好朋友就给我晒出了她今年被种草的好物，几乎都是来自李佳琪和薇娅的直播间。

口红包包不怕多，好看才是王道，网红主播推荐的一定要试试。

其次，这也是一个万物皆可网购的时代。

从购物品类来看，大家提到最多的依旧是服装、美妆和日用品。尽管不太能读懂优惠规则，但有些东西，在双十一无脑下单就好了。

但看到部分网友的订单，我也是忍不住笑出了声。

有人居然在网购豪宅。

前几天，在京东的微信公众号上，我偶然发现了一件有意思的事情：

广东省的李先生在京东下单，为父母在老家定制了一栋乡村别墅，订金 5000 元，尾款 218 万！

完美的诠释了有钱人的快乐我体会不到。网友们也是直呼内行，溜了溜了。

更让我感到不可思议的是，有人居然在网购挖掘机。

听说过衣服爆款，连挖掘机也有爆款，这你敢信？

预售当天，订单比去年增长 150%！一家机械厂老板说，为了奋战 “11.11”，工厂从 9 月就开始准备，厂里 24 小时灯火通明。

库房里摆着的一排排崭新挖掘机，可都是 “尾款人们”预订好的货品。

我迷惑了。

如果非要有一个解释的话，那应该是对于现代人来说，“买买买”的确是一种解压方式，对物品的拥有感，能够缓解人们因为难以掌控的事情而产生的不安全感。

今年双十一，你是哪种人？

但事实上，每年除了购物的狂欢外，网友们吐槽起自己来也是绝不嘴软。

从 2014 年的月欠族，2016 年的吃土人，双十一给我们贴上了太多标签了。

今年双十一，我们又多了新名号。

首先是老双十一人。

什么意思呢？

今年的双十一有两波活动，但每一个注重仪式感的人，都认为 11 月 11 日才是真正的 “双十一”，

少一天、一小时、一分钟，一秒钟都不算数！只有这一天的抢购的氛围才够浓，这群人也被称为 “老双十一人”。

当然，也有一些在第一波活动时没发挥好的朋友，双十一当天再抢购一波，我们将其称之为 “双十一复读生”。

其次就是尾款人了。

有人还贴心的给尾款人作了分类：

比如狼性尾款人。什么叫狼性？“抢”比 “买”更刺激，“秒杀”比 “大促”更能唤起原始冲动。那些在主播口中刚数到 “3”就被一抢而光的宝贝，就是狼性尾款人杀红了眼的最好证明。

哪怕前夜酣战至凌晨两点，第二天他们还是会光鲜靓丽准时出现，和同事大方交流战绩。至于他们为什么手速如此之快，仍旧是个谜，因为再傲人的成绩，在他们心里都只是 “最低调的双 11”。

再比如锦鲤尾款人。

根据墨菲定律，凡是说自己在双十一 “重在参与”的人，定金列表里一定是最满的。普通人苦战 8 小时，每次都在结账关头被挤出系统，而 “锦鲤尾款人”总能抱着捡漏的心态，轻轻松松挤进前排。

超长待机尾款人。

白天打工 8 小时，晚上蹲直播又 8 小时，比主播还长的续航能力，是不用检测也能感受到的尾款人的钢铁意志。

健忘尾款人。

只要付款距离收货的时间足够漫长，收到货时你的内心就会彻底忘记支付的痛苦，从而产生 “这东西不要钱”的错觉。

除了这些标签外，今年双十一还诞生了一些新成语来表现当今尾款人的状态。

比如 “琦”乐 “吾”穷。意思是形容双 11 开幕晚会上，李佳琦举着尾款人的横幅乐得满口白牙，而我穷得泪如雨下。

破 “递”为笑，指人们在双 11 因花钱太多而伤心落泪，等快递的过程中又内心焦灼，原本心情很丧，但是一打开快递就会开心到笑出来的心情。

再比如吃圭人。

今天付完尾款的我，不再是吃土人，荣升为吃圭人。

于是，也有网友感慨：“如果我有错，请让上天来惩罚我，而不是让这些电商大促节来惩罚我”。

但吐槽归吐槽，剁手的快乐也只有尾款人自己才懂。

最后一问：