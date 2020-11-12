斗鱼 Q3 持续完善电竞产业链布局：MAU、营收创新高，加强与大股东腾讯合作

IT之家11月12日消息 昨日，游戏直播平台斗鱼（NASDAQ：DOYU）发布了 2020 年第三季度财务报告。

财报显示，报告期内斗鱼收入再度突破历史新高，同比增长 37.0%，达到 25.5 亿。Non-GAAP 下实现连续 7 个季度盈利，录得净利润 9872 万元，同比增长 36.8%。平台季度平均 MAU 也创新高至 1.94 亿，同比增长 18.6%；移动端季度平均 MAU 达到 5960 万，同比增长 14.4%。

IT之家了解到，2020 年第三季度，斗鱼总营收同比增长 37.0%，达到 25.5 亿，其中，直播收入 23.5 亿，广告收入和其他收入 1.98 亿。斗鱼三季度调整后净利润同比增长 36.8% 达到 9872 万元，对应调整后净利率 3.9%。

值得注意的是，斗鱼三季度活跃用户数量强劲增长，季度平均 MAU 和移动端 MAU 创历史新高：季度平均 MAU 达到 1.94 亿，同比增长 18.6%；移动端季度平均 MAU 达到 5960 万，同比增长 14.4%。平台总付费用户数 790 万，同比增长 12.7%，季度 ARPPU 达到 297 元，同比增长 25.2%。

斗鱼用户强劲增长的动力来自多个方面。2020 年第三季度，斗鱼深化了与大股东腾讯的合作，与《王者荣耀》《英雄联盟》《穿越火线》《地下城与勇士》等游戏项目组加强合作，带来了用户量的增加。斗鱼上线了直播平台与游戏账号之间的数据互通系统，覆盖腾讯旗下多款热门端游、手游。

斗鱼在三季度持续完善在电竞产业链布局。在财报期内，斗鱼签约了 TES、JDG、LGD、DWG、Gen.G 等国内外《英雄联盟》战队。王者荣耀世界冠军杯中，斗鱼投资战队 DYG 首度晋级斩获亚军。在《绝地求生》PCL 夏季赛上，斗鱼签约的 COC 战队斩获亚军。

2020 年第三季度，斗鱼共转播了 LPL 夏季赛、王者荣耀世界冠军杯、绝地求生 PCL 夏季赛、和平精英 PEL 等超过 50 场大型官方赛事。DOTA2 领域，斗鱼拿下职业联赛 Omega 的中国区独播权。

斗鱼表示，在技术和研发方面，三季度持续加码投入。斗鱼近期增加了对更高效的视频编码技术 HEVC(H.265)播放端口的支持，用户仅需原先一半的带宽，即可观看同等画质的视频。另一方面，平台大规模应用了实时回看功能，并依托 AI 技术实时标记 “击杀、团战”等关键时刻，帮助用户准确回看精彩瞬间，提升了观赛体验。

除此之外，第三季度，斗鱼云游戏 2.0 测试版本上线，更新 UI 设计、优化服务器功能和兼容性。游戏录播视频也基本完成了 App 端的设计和开发。