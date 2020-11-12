雷军双 11 全员信：手机销量重返全球前三只是个开始

11月12日消息，双十一落下帷幕。小米CEO雷军今天给全员发了一封双十一邮件。他表示，这是小米第8次双十一，也是最特殊的一次。

雷军表示，双十一对小米来说不仅仅是单纯的购物节，更是对新零售模式和“手机xAIoT”核心战略的检验。小米用战绩，再一次证明了小米模式的先进性。

在提到手机业绩时，雷军提到小米时隔6年重返了全球前三。“重返全球前三只是一个开始。我们将继续夯实双品牌战略，吹响决战中国区、征战全球市场的号角，向着顶峰奋勇前进。”

据了解，双十一期间，小米拿下了全平台安卓手机销量第一，全平台销售额达到了143亿元。

以下为雷军致全员信全文

小米同学们：

今年是小米的第 8 次双十一，也是最为特殊的一次。我们亲历了，消费需求在长期抑制后迎来大爆发；我们取得了，开启新十年征程后电商战场的首场大捷；我们更有力地证明了，无论世界存在多少不确定性，小米人都能把成功变成一件确定的事。

今年双十一期间，我们拿下了全平台安卓手机销量第一！全平台销售额达到了创纪录的 143 亿元，这是小米参战双十一以来的最佳成绩！

1. 手机站稳高端，销量全面霸榜

双十一期间，以小米 10 系列领衔的手机产品赢得用户热捧，在多个平台的销量前十名排行榜中，小米和 Redmi 手机占据了半壁江山，实现全面霸榜。

前不久，三大知名调研机构发布了 2020 年第三季度全球智能手机市场统计报告，在全球手机市场同比下滑的趋势下，小米实现了逆势增长，时隔 6 年重返全球前三。在中国市场，小米还是唯一保持正增长的手机品牌。这一切都表明，我们的双品牌策略经受住了市场的检验，并开始收获丰硕的成果。小米品牌用极致的体验在高端市场攻城略地，Redmi 品牌则凭借极致的性价比赢得了万千大众的喜爱！

重返全球前三只是一个开始。我们将继续夯实双品牌战略，吹响决战中国区、征战全球市场的号角，向着顶峰奋勇前进。

2. AIoT 持续领先，引领 “智造新生活”

本次双十一，小米的活动主题是 “智造新生活”，我们的目标就是要推动智能生活向大众用户的全面普及。我们在智能手环、空气净化器、智能门锁、路由器、智能家居等品类在全平台狂揽 221 项第一。

智能家电领域小米所向披靡，空调、洗衣机、冰箱等大家电迎来新爆发，小米电视的王者地位依然无人撼动。电视品类包揽全平台销量、销额双第一，其中，Redmi 98 英寸智能电视更是创造了空前的销量纪录！

在小米进入前，整个中国市场的巨屏电视月销量不足百台，平均售价高达 10 万元。今年，Redmi 98 英寸智能电视凭借极佳的视听体验和超高的性价比，颠覆了整个行业，月销量达 3000 台，双十一销量更是突破了 4000 台！销量发生的数量级式变化，不仅重塑了产业格局，也让极致视听体验走进了千家万户，用铁一般的事实再次验证了小米模式的先进性。

同学们，2020 年是特殊的一年，世界经受着疫情带来的巨大考验。如今我们冲出了疫情的阴影，实现了惊人的逆势增长，交出了一份又一份完美的答卷。这一切都得益于用户和米粉的支持，得益于合作伙伴的信任与帮助，更得益于小米研发、供应链、生态链、电商销售、小米线下、市场、客服、物流、售后等各个部门同学们的拼搏和奋斗。是你们的坚守和敬业，让小米迅速并顺利复产复工；是你们的巧思与苦干，让小米不停斩获 “双十一”的光辉战绩！

我想由衷地说一句：感谢大家！大家辛苦了！

双十一对我们来说不仅仅是单纯的购物节，更是对我们新零售模式和 “手机 xAIoT”核心战略的检验，我们用辉煌的战绩，再一次证明了小米模式的先进性。

这次双十一受到疫情影响，我们遭遇比较严重的缺货问题，这也说明当下我们的前进速度和势头远远超出了之前预期。过去的历史已经一再证明，我们还是要相信自己，相信可以我们必能攀登更高的顶峰。

小米的新十年才刚刚开启，只要坚持永不更改的 “三大铁律”：技术为本、性价比为纲、做最酷的产品，我们就一定能决胜万物智慧互联时代，让小米成为未来生活方式的引领者。

我们继续加油！

雷军

11/12/2020